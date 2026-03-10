Для чего предназначена кнопка на зеркале заднего вида: некоторые водители о ней не знают

В старых моделях автомобиля есть ручной переключатель на зеркале заднего вида, который позволяет изменять его наклон и уменьшать блики фар автомобилей сзади. В современных машинах эти элементы выглядят и работают иначе.

Вместо переключателя там уже появились кнопки с различными функциями, пишет BGR.

Читайте также Как часто нужно менять масло в коробке передач: объяснение для водителей

Какие функции имеют кнопки на зеркале заднего вида?

По словам экспертов, возможности кнопок зависят от года выпуска автомобиля, а также от его марки и модели. Во многих современных авто вместо механического переключателя устанавливают кнопку автоматического затемнения.

Вы можете увидеть кнопку автоматического затемнения. Обычно вы нажимаете ее, чтобы включить или выключить, при этом световой индикатор показывает, когда функция активирована. Когда она включена, зеркало заднего вида автоматически регулирует угол наклона в зависимости от бликов фар сзади. Это облегчает обзор, и вы можете держать руки на руле для большей безопасности во время вождения,

– отметили эксперты.

Под зеркалом иногда размещают другие кнопки. Здесь все зависит от конкретной модели. Это может быть управление домашними устройствами, вызов помощи в случае чрезвычайной ситуации или другие сервисы.

Покупки на Prom можна робити зі смартфона через мобільний застосунок: у ньому доступні пошук товарів, оплата та відстеження замовлень. Додаток входить до топ-3 категорії “Покупки” в українському App Store і має понад 10 мільйонів завантажень у Google Play. У застосунку легко знайти необхідні товари для авто – зокрема моторну чи трансмісійну оливу, фільтри, автозапчастини чи дзеркала.

Какие кнопки устанавливают в различных марках авто?

В некоторых моделях Toyota кнопка автоматического затемнения и другие элементы управления размещены на корпусе зеркала. Одна из кнопок может использовать для дистанционного открывания или закрывания гаражных ворот. Также есть возможность переключения зеркала между дневным и ночным режимом, что помогает регулировать яркость и улучшает обзор дороги.



Зеркала с кнопками уже оснащены во многих авто / Фото Freepik

Несколько кнопок заднего вида могут быть в автомобилях Hyundai. В некоторых моделях Polestar кнопка расположена в нижней части зеркала, позволяет перейти в режим трансляции изображения с камеры заднего вида.

"В этом режиме при включении указателя поворота камера автоматически подстраивается, чтобы вы могли четче видеть полосу движения, что помогает избежать столкновений", – отметили эксперты.

Специалисты отмечают, что замена зеркала заднего вида – это один из способов сделать автомобиль более технологичным. Впрочем монтаж следует проводить только на сервисе, поскольку самостоятельные действия могут привести к повреждению автомобиля.

На рынке представлено немало вариантов таких устройств, а их стоимость зависит от набора функций. Некоторые современные модели имеют сенсорное управление, благодаря которому можно записывать видео в циклическом режиме, используя его в качестве видеорегистратора.

Добавим, что поиск запчастей по VIN-коду является самым надежным способом избежать ошибки при покупке деталей, поскольку он предоставляет точные данные о комплектации автомобиля, сообщает сервисный центр МВД.

Что еще стоит прочитать?