Опытные садоводы знают много лайфхаков, поэтому активно их используют, чтобы улучшить урожайность. К примеру, дачники разбрасывают по грядкам в сентябре черный перец.

Мы привыкли использовать черный перец только в кулинарии, впрочем огородники нашли для приправы еще одно довольно интересное применение, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Зачем черный перец посыпать на огороде?

Оказывается, черный перец является пестицидом, который отпугивает гусениц. Часто у вредителей со временем вырабатывается привыкание к определенным вещам, впрочем перец для них остается неприятным всегда.

Перец имеет свои особенности и остается действенным в течение 24 часов. Дачники любят его за антибактериальные и противогрибковые свойства. Он не загрязняет грунтовые воды и не наносит вред животным, как это часто может случаться от химических средств на грядках.



Ожидайте большой урожай после использования перца / Фото Pexels

Специалисты используют перец для защиты от плесени и гниения, поэтому хорошо подходит для теплиц и других помещений со значительным поливом, но плохой вентиляцией. чтобы не дать бактериям размножаться, черный перец нужно посыпать вокруг растения.

Издание House Digest отметило, что черный перец хорошо борется с тлей. Это насекомое является достаточно опасным, потому что высасывает весь сок из растения, поэтому если вовремя ее не вывести, растение может погибнуть. Именно черный перец способен помочь растениям отпугнуть вредителя. Убедитесь в эффективности этой специи на собственном примере.

Какое еще удобрение является полезным?