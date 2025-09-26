Досвідчені садівники знають багато лайфхаків, тож активно їх використовують, щоб покращити врожайність. До прикладу, дачники розкидають по грядках у вересні чорний перець.

Ми звикли використовувати чорний перець лише в кулінарії, втім городники віднайшли для приправи ще одне досить цікаве застосування, пише 24 Канал з посиланням на Express.

Читайте також Не гниє і не в'яне: як зберегти буряк на всю зиму без холодильника

Навіщо чорний перець посипати на городі?

Виявляється, чорний перець є пестицидом, який відлякує гусениць. Часто в шкідників з часом виробляється звикання до певних речей, втім перець для них залишається неприємним завжди.

Перець має свої особливості й залишається дієвим впродовж 24 годин. Дачники люблять його за антибактеріальні та протигрибкові властивості. Він не забруднює ґрунтові води й не завдає шкоди тваринам, як це часто може траплятися від хімічних засобів на грядках.



Очікуйте на великий урожай після використання перцю / Фото Pexels

Фахівці використовують перець для захисту від цвілі й гниття, тому добре підходить для теплиць та інших приміщень зі значним поливом, але поганою вентиляцією.Щоб не дати бактеріям розмножуватися, чорний перець потрібно посипати навколо рослини.

Видання House Digest зазначило, що чорний перець добре бореться з попелицею. Ця комаха є досить небезпечною, бо висмоктує увесь сік з рослини, тож якщо вчасно її не вивести, рослина може загинути. Саме чорний перець здатен допомогти рослинам відлякати шкідника. Переконайтеся в ефективності цієї спеції на власному прикладі.

Яке ще добриво є корисним?