Чем почистить ковер от грязи: копеечные методы, которые выведут любые пятна

Чистка ковров – непростая задача, которая требует особой тщательности. Если знать, что делать, то процесс даже может превратиться в приятный ритуал.

Главное – подобрать правильные средства и способ чистки в соответствии с материалом ковра. Грамотно выполненная процедура не только удалит поверхностные пятна, но и устранит неприятные запахи и пыль, сообщает 24 Канал со ссылкой на Home.

Как почистить ковер без химчистки

Самый простой способ почистить ковер – пищевая сода. Она имеет прекрасные очищающие свойства, устраняет запахи, является антибактериальной и способна справиться даже с самыми стойкими пятнами.

Как позаботиться о красоте ковра / Фото Unsplash

Кроме того, этот метод не требует намачивания ворса. Это означает, что сушка не вызовет трудностей, и вам не придется сворачивать ковер или выносить его на улицу. Этот способ очистки действует быстро. Прежде чем начать, тщательно пропылесосьте ковер, чтобы убрать грязь и пыль. Далее посыпьте ковер пищевой содой. Можно слегка втереть ее в ворс с помощью сухой тряпки или губки. Самое главное – не ходить по ковру, некоторое время.

Оставьте пищевую соду на несколько часов, а затем тщательно пропылесосьте, чтобы убрать остатки порошка. Вы сразу заметите, что ковер стал чище и свежее.

Если есть большие пятна, воспользуйтесь другим методом. Перекись водорода прекрасно подходит даже для засохших загрязнений. Но будьте осторожны – она может обесцветить ковер, поэтому не используйте ее на темных или цветных поверхностях. На белых и кремовых коврах это средство работает безопасно. Нанесите перекись на пятно примерно на 30 минут, затем промокните бумажным полотенцем – пятно должно исчезнуть.

Почему важно учитывать материал и цвет ковра

Не каждый ковер чистится одинаково. Легче всего очищать разноцветные модели или те, что имеют выразительные узоры. Такая структура эффективно маскирует мелкие пятна, которые по разным причинам невозможно полностью удалить, пишет Onet. Однако стоит помнить, что агрессивные средства или те, что не подходят для конкретного материала, могут изменить цвет. Например, зеленые ковры нельзя чистить отбеливателем.

Светлые ковры – белые или кремовые – значительно сложнее в уходе, особенно если на них нет контрастных рисунков. Такие поверхности обнаруживают даже малейшие загрязнения, поэтому часто нуждаются в более тщательной, целенаправленной очистке. Ковры с пушистой текстурой также могут создавать трудности. Чистка таких изделий не должна быть поверхностной – средство должно проникать глубже, чтобы удалить пыль, которая накапливается глубоко внутри волокон.

Ковры с длинным ворсом нельзя тереть слишком интенсивно, ведь это может повредить волокна или даже разорвать их.

Подсказки для дома