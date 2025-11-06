Сковорода из чугуна может служить десятилетиями, но для этого ее нужно поддерживать в надлежащем состоянии, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу блогера Wendell & Leilani.

Читайте также Как копеечными средствами избавиться от налета на ванной: не останется и следа

Девушка показала, как достаточно легко за несколько минут превращает чугунную сковородку в новую.

Как отчистить сковородку картофелем?

Замачивать сковородку в воду не нужно. На сухую поверхность насыпьте соль так, чтобы она покрыла всю сковородку. Далее разрежьте большую картофелину пополам и потрите ею сковородку.

До речі, знайти чавунні сковорідки за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.

Соль выступает как мягкий абразив, растворяющий нагар и коррозию. А вот в картофеле содержится щавелевая кислота, которая помогает разъедать ржавчину.

После очистки сковородку надо тщательно высушить, а потом смазать тонким слоем масла, чтобы восстановить ее защитное покрытие и отсрочить появление новой ржавчины. Метод очистки с солью следует применять только для чугунной сковороды, потому что другие сковородки соль может повредить.

Простой способ очистки сковородки: смотрите видео

Если на сковородках накапливается нагар, то кастрюли способны подгорать, пишет City Magazine. Для очистки пригоревшей кастрюли понадобятся пищевая сода, поваренная соль, средство для мытья посуды, спиртовой уксус и бумажное полотенце.

Налейте пасту из соды, соли и средства для мытья на пригоревшие места, накройте полотенцами, смоченными уксусом, и оставьте на 15 минут перед мытьем. Средство хорошо уберет все загрязнения.

Какие есть еще кухонные лайфхаки?