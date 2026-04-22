Пырей и борщевик можно вывести без химии: это реально работает
- Для выведения пырея рекомендуется вручную вырубить все корни и использовать мульчирование, чтобы предотвратить рост без света.
- Борщевик следует выкапывать с корнем, накрывать темной пленкой, и быть осторожным из-за фитотоксичности сока растения.
Одной из проблем огородников является выведение пырея и борщевика с участка. Последнее растение считается довольно опасным, поскольку оставляет ожоги, поэтому с ним нужно обращаться крайне осторожно.
Пырей тоже является чрезвычайно инвазивным растением, пишет Telegraf. Растение считают одним из самых опасных в сельском хозяйстве и садоводстве.
Как избавиться от пырея и борщевика?
Некоторые дачники ранее использовали химические средства, однако они имеют определенные недостатки, поскольку накапливаются в почве, могут попасть на овощные посадки и опасны для детей и животных. Именно поэтому теперь используют безопасные и альтернативные методы.
Лучший способ вывести пырей – это вручную вырубить все корни. Копать растение стоит вилами, а не лопатой, чтобы не резать корни.
Чтобы полностью избавиться от пырея, нужно достаточно времени, но если повторять процедуру несколько раз в сезон, то корни истощатся и погибнут.
Дополнительно советуют сделать мульчирование. Участок нужно накрыть картоном, агроволокном, соломой или опилками. Без света пырей не выживет.
Дополнительно стоит посеять сидераты. Люпин, горчица или рожь подавляют пырей – они быстро растут и создают конкуренцию.
Во время выведения борщевика следует быть очень осторожными. Обязательно нужно использовать перчатки, закрытую одежду и очки.
С борщевиком следует быть осторожными
Сок растения вызывает болезненные волдыри, которые могут появиться через 24 – 48 часов после контакта, пишет Express. На определенном участке кожи волдыри могут повторяться в течение месяцев и даже лет. Это явление называется фитотоксичность.
Дачники сначала советуют начать с выкапывания корня. Его нужно срезать на глубине 10 – 15 сантиметров ниже точки роста. Это нужно сделать весной или в начале лета. Даже часть корня нельзя оставлять в земле, потому что растение может восстановиться.
Как и пырей, борщевик стоит накрыть плотной пленкой или черным агроволокном и оставить в таком состоянии на весь сезон, поскольку без света борщевик погибает. Если регулярно срезать листья борщевика, то растение истощится, а корень постепенно начнет слабеть.
