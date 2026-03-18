Как выбрать спортивный костюм: на что обратить внимание
- Выбор спортивного костюма зависит от материала, который должен соответствовать вашим потребностям: синтетика для интенсивных занятий, хлопок для менее активных.
- Обратите внимание на качество швов, пояса и карманов, чтобы избежать дискомфорта и обеспечить долговечность одежды.
Спортивный костюм – это один из самых универсальных предметов гардероба, подходящий не только для спорта. В 2026 году стилизовать спортивные штаны или ветровку можно практически к любому случаю.
То ли вы отправляетесь в поход, идете в спортзал или просто прогуливаетесь по городу, спортивный костюм всегда пригодится. Но для того, чтобы он был по-настоящему удобным и служил вам годами, при выборе следует обратить внимание на несколько важных нюансов, пишет Guardian.
Как выбрать спортивный костюм?
У многих людей, приходящих в магазин в поисках спортивной одежды, в голове есть только размытые ориентиры, например ткань "дышит", "отводит влагу" и тому подобное. И далеко не все понимают, что же это на самом деле означает, и как выбрать одежду, соответствующую этим стандартам.
Вот несколько моментов, на которые обязательно нужно обращать внимание.
Материал
Он должен базироваться на ваших потребностях. Если нужна одежда для интенсивных занятий спортом, она должна не просто отводить влагу, но и испарять ее. А это достигается с помощью капиллярного эффекта в микроканальных волокнах, или же в гидрофильных покрытиях.
Спортивный костюм нужно подбирать для конкретных потребностей / Фото Unsplash
В таком случае хлопок станет не лучшим вариантом, ведь он только удерживает влагу, и очень быстро спортивный костюм станет мокрым от пота, пишет Reviewed. Зато синтетика будет оставаться сухой даже после долгих пробежек или занятий в зале. Единственный минус – она очень быстро впитывает запахи, и стирать ее придется чуть ли не после каждого использования.
Если же высокоинтенсивных нагрузок не планируется, тогда следует позаботиться о том, чтобы костюм обеспечивал тепло и воздухопроницаемость – в таком случае шерсть и хлопок станут замечательным.
Важно! При выборе следует обратить внимание на состав хлопка: смесь его с полиэстером достаточно быстро покроется катышками из-за того, что пряжа укороченная.
Швы
Перед покупкой костюма его просто-таки необходимо вывернуть, чтобы обследовать швы. Обязательно проверьте, не является ли оверлок (стежок вдоль края швов), объемным и слишком свободным, ведь в качественной одежде он должен быть плоским и компактным. Объемные же неаккуратные швы могут привести к натираниям.
Пояса
Качество пояса и то, как именно он вшит в одежду, имеет определяющее значение. Проверьте перед покупкой, стабильно ли резинка закреплена: в некоторых некачественных моделях она может слишком сильно скользить, а в конце концов и перекручиваться – это создает трение и дискомфорт.
Кроме того, несколько деталей на штанах и куртке дают определенные подсказки относительно качества всего костюма:
- отверстия, через которые проходит шнурок у капюшона и на поясе – убедитесь, что они хорошо обработаны плотной вышивкой или заклепками;
- заклепки на концах шнурков – если их нет, это свидетельствует о плохом качестве.
Карманы
Никто не хочет, чтобы штаны спадали под весом телефона или кошелька – а это порой случается, если материал недостаточно толстый, или карман должным образом не усилили. Еще перед покупкой стоит протестировать карманы и в куртке, и в штанах: важнейшие предметы, что вы носите с собой всегда или почти всегда, должны помещаться там без проблем.
В идеале карманы на куртке еще и должны иметь застежки, чтобы во время движения вещи не выпадали.
Посадка
Но самое важное в любой одежде, бесспорно – это то, как он сидит именно на вас. И этот аспект в выборе спортивного костюма является решающим. Часто лучшим выбором будет свободный крой, позволяющий легко двигаться.
Частые вопросы
Какие факторы следует учитывать при выборе спортивного костюма?
При выборе спортивного костюма важно обратить внимание на материал, швы, качество пояса, карманы и посадку. Материал должен соответствовать вашим потребностям - для интенсивных занятий спортом лучше выбирать синтетику, а для менее активных - хлопок или шерсть. Швы должны быть плоскими и компактными, а пояс - стабильно закрепленным. Карманы должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать вес вещей, а посадка - обеспечивать комфорт и свободу движения.
Почему важна проверка швов в спортивном костюме?
Швы в спортивном костюме должны быть плоскими и компактными, поскольку объемные или неаккуратные швы могут вызвать натирание. Проверка швов поможет определить качество одежды и избежать дискомфорта при ношении.
Как выбрать правильный материал для спортивного костюма?
Выбор материала для спортивного костюма зависит от ваших потребностей. Для интенсивных занятий спортом лучше выбирать синтетические материалы, которые отводят влагу и быстро высыхают. Если же высокоинтенсивных нагрузок не планируется, стоит выбрать хлопок или шерсть, которые обеспечивают тепло и воздухопроницаемость.