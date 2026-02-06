Когда включать отопление, чтобы сэкономить деньги: узнайте лучшее время

Об этом мало кто знает, но эксперт по энергоэффективности рассказал об одном неочевидном правиле. Оказывается, время когда включается отопление, важнее продолжительности его работы.

Если знать, когда именно его включать, то можно дольше удерживать тепло и уменьшить счета за электроэнергию, пишет Express.

Когда нужно включать отопление?

Зимой многие держат отопление на минимуме в течение всего дня или включают короткими рывками – утром и вечером. Впрочем, такой подход не всегда эффективен.

Специалист по домашней энергетике говорит, что больше всего тепла дом теряет именно ночью, когда температура за окном падает, а стены и окна постепенно отдают накопленное за день тепло.

Чтобы избежать этого, эксперт советует включать отопление примерно за час до сна – ориентировочно между 22:00 и 23:00. В таком случае дом "зарядится" теплом еще до ночного похолодания и останется комфортным вплоть до утра.



Отопление следует включать на час перед сном / Фото Freepik

Преимущество метода заключается в том, что утром системе уже не приходится работать на максимуме, чтобы согреть уже полностью охлажденное помещение. А это означает меньшую нагрузку на отопление и меньшее потребление энергии.

Для еще лучшего эффекта эксперт советует совместить такой подход с простыми лайфхаками:

Закрывать шторы на ночь, чтобы тепло не выходило через окна;

Закрывать межкомнатные двери;

Использовать защиту от сквозняков у входных дверей и окон.

Весь секрет скрывается в стабильности. Лучше поддерживать равномерное тепло, чем постоянно включать и выключать отопление. Такой режим ощутимо повлияет и на комфорт в доме, и на сумму в платежках.

К слову, жалюзи могут уменьшать потери тепла, создавая воздушную прослойку между окном и комнатой, пишет Karnix. Тканевые или комбинированные жалюзи более эффективны для сохранения тепла, чем алюминиевые. Если они максимально прилегают к оконной нише, то холодный воздух от стекла не так активно попадает в помещение.

Какие еще советы стоит знать о тепле?