Осенняя обрезка очень важна для виноградников, но кроме нее растение стоит еще и подготовить к зиме. В этом поможет один раствор, который защитит лозу от грибковых заболеваний и вредителей.

Обрезка и удобрение винограда имеют положительное влияние, поскольку уже с лета дачников ждет щедрый урожай, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Садоводство".

Чем обработать виноград осенью?

Первое опрыскивание нужно провести после сбора урожая, когда лоза приобретет коричневый оттенок. Дачники рекомендуют сделать опрыскивание медным купоросом. Этот эффективный фунгицид против вредителей и грибковых болезней дачники используют уже годами. Чтобы приготовить раствор нужно 15 граммов медного купороса на 3 литра воды.

В октябре нужно провести повторное опрыскивание после опадения листьев. Обработка повысит иммунитет растения и поможет предотвратить серую гниль. Процедуру нужно провести своевременно, чтобы уменьшить риск повреждения лозы.

Дачники советуют особое внимание обратить на большие насаждения, потому что риск распространения болезней довольно высок. Садоводам, которые выращивают столовый и технический сорт винограда нужно обязательно обрабатывать лозу медным купоросом, чтобы обеспечить растению надежную зимовку и увеличить размер и количество урожая следующего года.

Важное опрыскивание винограда осенью: смотрите видео

Чем полезен виноград?

Виноград богат антиоксидантами, отмечает издание Real Simple. Ягоды обладают противовоспалительными и защитными свойствами, поэтому достаточно полезны для организма. Регулярное употребление винограда хорошо влияет на иммунитет и обмен веществ.

Взрослым в день можно есть 150 – 200 граммов винограда, а детям – от 50 до 100 граммов. Такая порция позволит получить все витамины и микроэлементы, не перегружая организм сахаром.

Почему обрезка винограда является важной?