Осіння обрізка є дуже важливою для виноградників, але окрім неї рослину варто ще й підготувати до зими. У цьому допоможе один розчин, який захистить лозу від грибкових захворювань та шкідників.

Обрізка та удобрення винограду мають позитивний вплив, оскільки вже з літа на дачників чекатиме щедрий урожай, пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Садівництво".

Чим обробити виноград восени?

Перше обприскування потрібно провести після збору урожаю, коли лоза набуде коричневого відтінку. Дачники рекомендують зробити обприскування мідним купоросом. Цей ефективний фунгіцид проти шкідників та грибкових хвороб дачники використовують вже роками. Щоб приготувати розчин потрібно 15 грамів мідного купоросу на 3 літри води.

У жовтні потрібно провести повторне обприскування після опадання листя. Обробка підвищить імунітет рослини й допоможе запобігти сірій гнилі. Процедуру потрібно провести своєчасно, щоб зменшити ризик пошкодження лози.

Дачники радять особливу увагу звернути на великі насадження, бо ризик поширення хвороб є доволі високим. Садівникам, які вирощують столовий і технічний сорт винограду потрібно обов’язково обробляти лозу мідним купоросом, щоб забезпечити рослині надійну зимівлю та збільшити розмір та кількість урожаю наступного року.

Чим корисний виноград?

Виноград багатий на антиоксиданти, зазначає видання Real Simple. Ягоди мають протизапальні та захисні властивості, тому досить корисні для організму. Регулярне вживання винограду добре впливає на імунітет та обмін речовин.

Дорослим на день можна їсти 150 – 200 грамів винограду, а дітям – від 50 до 100 грамів. Така порція дозволить отримати всі вітаміни та мікроелементи, не перевантажуючи організм цукром.

Чому обрізка винограду є важливою?