В какие дни Страстной недели категорически нельзя мыть окна: следует запомнить

В народе верят, что обычные домашние дела важно выполнять в правильное время. Особенно это касается мытья окон, еще и накануне Пасхи, когда все активно берутся за их очистку.

Мытье окон перед Пасхой – это давняя традиция, которая сочетает в себе религиозные мотивы и народные приметы, пишет 24 Канал.

Пасха символизирует победу света над тьмой, поэтому чистые окна считаются символом обновления и освобождения от всего старого.

Когда нельзя мыть окна перед Пасхой?

Лучшее время для мытья окон – утро. По приметам, именно в это время можно "притянуть" в дом тепло, уют и гармонию.

А вот вечер для мытья окон – неудачное время. Даже после 18 часов, когда на улице еще достаточно светло и солнечно, мытье окон лучше отложить. В вечернее время можно "смыть" из дома здоровье и благополучие.

Также не стоит мыть окна во время дождя. Считается, что это может привлечь неприятности или болезни в дом, поэтому уборку лучше отложить до ясного дня.



По традициям, нельзя мыть окна в Страстную пятницу и вторую половину Пасхальной субботы. Все дела по дому нужно завершить уже до обеда, чтобы вторую часть дня уделить спокойным, духовным вещам.

Существует даже маленький ритуал, который помогает сохранить благополучие в семье. Во время мытья окон в воду можно добавить несколько капель святой воды. Говорят, что это будет способствовать спокойствию в доме и защитит его от негатива.

Чтобы окна блестели после мытья, некоторые хозяйки до сих пор пользуются старым лайфхаком и моют окна газетами, пишет Marry Maids. И хотя они хорошо полируют стекло, однако могут оставлять разводы.

Вместо них лучше воспользуйтесь салфеткой из микрофибры, которая хорошо впитывает влагу и не поцарапает поверхность. Если окна очень грязные, то перед использованием специального средства для стекла – их стоит промыть обычной водой.

