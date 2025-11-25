Лед под ногами, а обувь скользит: что сделать, чтобы не упасть

Когда тротуары становятся скользкими, обувь начинает "подводить", что может закончиться падением и травмой. В такие моменты важно не только быть внимательным, но и знать, как это предотвратить.

Скользкие подошвы – настоящая проблема, особенно в начале сезона, когда тротуары и дорожки не очищены от снега должным образом, а под рыхлым снегом лежит скользкий лед, информирует 24 Канал со ссылкой на Butyjana. Чтобы предотвратить падение и чувствовать себя немного увереннее, стоит воспользоваться несколькими проверенными лайфхаками.

Как предотвратить скольжение обуви?

Первый способ сделать подошву менее скользкой – немного пройтись по ней наждачной бумагой. Несколько легких движений создают мелкие шероховатости, которые помогают лучше держаться за поверхность. Важно не переусердствовать – чрезмерное истирание может быстро испортить обувь. Этот метод особенно полезен для моделей с совсем гладкой подошвой.

Как обращаться с обувью зимой / Фото unsplash

Есть еще один неожиданный трюк. Если времени мало, а подошва скользит, можно воспользоваться лаком для волос. Распылите его на чистую сухую подошву, оставьте обувь вверх дном и подождите, пока слой высохнет.

Лак образует тонкую пленку, которая дает дополнительное сцепление. На рынке также есть силиконовые накладки и небольшие противоскользящие упоры, которые можно приклеить к подошве. Они почти незаметны, но разницу вы почувствуете сразу.

Какие подошвы действительно не скользят?

Лучше всего зимой держатся натуральный каучук, резина, пишет Dziendobry. Такая обувь стабильна даже на мокром или заснеженном покрытии. Обувь с плоской подошвой на зимнюю погоду просто не рассчитана.

Для максимальной безопасности стоит рассмотреть модели, сделаны вроде туристических ботинок – они созданы для сложных условий и действительно работают.

