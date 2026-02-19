Счета за электричество станут вдвое меньше: все дело – в стиральной машине

Счета за электроэнергию могут неприятно удивить, особенно когда расходы выходят за пределы запланированного бюджета. Часто причина кроется в обычных бытовых привычках, в частности в том, как именно используется стиральная машина.

Небольшие корректировки настроек способны существенно уменьшить потребление тока, не влияя на качество стирки. Какие нюансы о стирке надо знать, чтобы уменьшить числа в платежках, рассказывает Fakt.

Как экономно пользоваться стиральной машиной?

Больше всего электроэнергии машина тратит на нагрев воды. Именно поэтому выбор температуры имеет прямое влияние на расходы. Программа с температурой 60 градусов потребляет значительно больше энергии, чем цикл при 40. На самом деле большинство вещей без проблем отстирываются при 30 – 40 градусах.

Как правильно пользоваться стиралкой / Фото unsplash

Современные моющие средства эффективны даже в прохладной воде. Повышение температуры редко дает ощутимую разницу в чистоте, зато почти всегда увеличивает счет. Высокие градусы уместны только для постельного белья, полотенец или вещей, требующих более тщательной обработки.

Запускать машину с полупустым барабаном – невыгодно. Количество потребленной энергии за цикл практически не зависит от объема белья. Целесообразнее дождаться более полной загрузки и стирать реже, придерживаясь рекомендаций производителя по максимальному весу.

Не менее важна дозировка моющего средства. Избыток порошка или геля вызывает дополнительное полоскание, а значит – больше воды и электричества. Стоит придерживаться рекомендованных норм.

Скорость отжима также имеет значение. Максимальные обороты оправданы для плотных тканей, однако для деликатных вещей достаточно умеренного режима. Правильно подобранные параметры не только сокращают потребление энергии, но и продлевают срок службы одежды.

И еще один момент – регулярная очистка машины от накипи и отложений помогает ей работать эффективнее, без лишней нагрузки во время нагрева воды.

На рынке давно появились стиральные машины, которые потребляют заметно меньше электроэнергии – и это не маркетинговый трюк, а вопрос технологий. Модели с инверторными двигателями работают тише и точнее дозируют мощность, не "рвут" киловатты на каждом цикле. Некоторые сами взвешивают белье и подстраивают расход воды и тока под конкретную загрузку – без лишних движений и перегрева. Класс энергоэффективности здесь имеет значение, но не менее важна программная настройка: продуманные "эко"-режимы, контроль пены, оптимизация нагрева. В итоге разница ощущается не во время стирки, а когда приходит платежка.

Нужно ли разделять одежду по цветам?

Не вся одежда пошита из одинаковых тканей и окрашена одинаково стойкими красителями. Перед стиркой важно разделять вещи по цвету и материалу, пишет Life hacker. Темные ткани могут пускать краску на светлые вещи, а деликатные волокна вроде вискозы или шерсти легко страдают в барабане вместе с грубыми джинсами и плотными полотенцами.

Отдельно лучше держать и синтетику – она быстро собирает ворс и может "прилипать" к хлопку. Если нет времени на сложные схемы, достаточно базового правила: светлое – к светлому, темное – к темному, а тонкие ткани – отдельной стиркой на более мягком режиме.

Какие лайфхаки стоит попробовать?