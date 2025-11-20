Зачем украшать елку в ноябре: ответ вас удивит

Не все решаются украшать елку в ноябре, впрочем такое действие способно принести в дом праздничную магию. В конце месяца дни заметно становятся короче, на улице уже все холоднее, поэтому украшение елки в доме придаст особое настроение.

Единого правила относительно того, когда именно устанавливать елку – нет, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine. Но если живое дерево рекомендуется приносить в дом за 1 – 2 недели до Нового года, то искусственную елку можно начинать украшать уже сегодня.

У психологов есть несколько аргументов, которые доказывают, что установка елки в ноябре способна сделать нас счастливее.

Почему елку можно устанавливать уже в ноябре?

Восстановление воспоминаний и ностальгии

Украшение елки всегда возвращает нас в детство. Тогда мы все ждали тот особый момент, когда родители принесут елку домой и произойдет "магия". По мнению психологов, новогодние украшения пробуждают у нас глубокие воспоминания из детства. Такое "тепло прошлого" успокаивает и создает приятное настроение.

Создание момента ожидания

Украшая елку в ноябре мы автоматически открываем уже праздничный период. Не нужно ждать, когда выпадет снег. Создавайте уют здесь и сейчас. Елка дома позволит почувствовать радость и предвкушение праздника уже гораздо раньше.



Елка создает особое настроение / Фото Pinterest

Выделение гормона счастья

Свет гирлянд, блеск шариков и приятные ароматы – активируют выделение дофимина – гормона счастья. Фактически, елка будет отвечать не только за эстетику, но и будет иметь физиологическое влияние на настроение.

Проявление творчества

Процесс украшения дает возможность проявить свое творчество и переключиться с рабочих моментов на создание гармонии в доме. Выделенный час даст удовольствие от собственного труда и гордость за созданную атмосферу.

Чтобы красиво украсить елку сосульками, как на фото, стоит воспользоваться интересным лайфхаком, о котором рассказала блогерша Диана Гологовец в своем инстаграме. Она рассказала, что для эстетического вида, нужно взять провод, просунуть его в сосульку и зацепить за ветку елки. Такой простой трюк сделает вид елки с украшениями гораздо лучше и натуральнее.

Как красиво украсить елку: смотрите видео

