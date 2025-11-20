Зачем украшать елку в ноябре: ответ вас удивит
- Украшение елки в ноябре может вызвать ностальгию и воспоминания из детства, что создает приятное настроение.
- Свет гирлянд и блеск украшений активируют выделение дофамина, что повышает уровень счастья.
Не все решаются украшать елку в ноябре, впрочем такое действие способно принести в дом праздничную магию. В конце месяца дни заметно становятся короче, на улице уже все холоднее, поэтому украшение елки в доме придаст особое настроение.
Единого правила относительно того, когда именно устанавливать елку – нет, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine. Но если живое дерево рекомендуется приносить в дом за 1 – 2 недели до Нового года, то искусственную елку можно начинать украшать уже сегодня.
Читайте также Орхидеи пышно зацветут зимой: нужно сделать сейчас одну вещь
У психологов есть несколько аргументов, которые доказывают, что установка елки в ноябре способна сделать нас счастливее.
Почему елку можно устанавливать уже в ноябре?
Восстановление воспоминаний и ностальгии
Украшение елки всегда возвращает нас в детство. Тогда мы все ждали тот особый момент, когда родители принесут елку домой и произойдет "магия". По мнению психологов, новогодние украшения пробуждают у нас глубокие воспоминания из детства. Такое "тепло прошлого" успокаивает и создает приятное настроение.
До речі, знайти ялинки за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.
Создание момента ожидания
Украшая елку в ноябре мы автоматически открываем уже праздничный период. Не нужно ждать, когда выпадет снег. Создавайте уют здесь и сейчас. Елка дома позволит почувствовать радость и предвкушение праздника уже гораздо раньше.
Елка создает особое настроение / Фото Pinterest
Выделение гормона счастья
Свет гирлянд, блеск шариков и приятные ароматы – активируют выделение дофимина – гормона счастья. Фактически, елка будет отвечать не только за эстетику, но и будет иметь физиологическое влияние на настроение.
Проявление творчества
Процесс украшения дает возможность проявить свое творчество и переключиться с рабочих моментов на создание гармонии в доме. Выделенный час даст удовольствие от собственного труда и гордость за созданную атмосферу.
Чтобы красиво украсить елку сосульками, как на фото, стоит воспользоваться интересным лайфхаком, о котором рассказала блогерша Диана Гологовец в своем инстаграме. Она рассказала, что для эстетического вида, нужно взять провод, просунуть его в сосульку и зацепить за ветку елки. Такой простой трюк сделает вид елки с украшениями гораздо лучше и натуральнее.
Как красиво украсить елку: смотрите видео
Какие еще есть интересные лайфхаки по дому?
Чтобы поддерживать пол чистым, снимайте обувь в помещении и мойте лапы домашних любимцев после прогулки.
Для очистки камина от сажи нужно использовать теплую воду и уксус нужно использовать теплую воду и уксус в пропорции 1:1, а также щетку для старой сажи.
Частые вопросы
Почему нет единого правила по установке елки?
Единого правила относительно того, когда именно устанавливать елку - нет, ведь живое дерево рекомендуется приносить в дом за 1–2 недели до Нового года, тогда как искусственную елку можно начинать украшать уже сегодня.
Какие преимущества установки елки в ноябре?
Установка елки в ноябре способна сделать нас счастливее благодаря восстановлению воспоминаний и ностальгии, созданию момента ожидания, выделению гормона счастья и возможности проявления творчества.
Как украшение елки влияет на наше настроение?
Украшение елки возвращает нас в детство, создает момент ожидания праздника и активирует выделение дофимина - гормона счастья, который имеет физиологическое влияние на настроение.