Это основная причина, почему ваши орхидеи погибают: почти все делают эту ошибку

Орхидеи – это очень красивые комнатные растения, но в то же время и довольно прихотливые. И для того, чтобы они цвели даже зимой, цветоводам нужно как следует постараться.

Уход за орхидеями начинающим цветоводам может показаться запутанным – особенно учитывая то, что с наступлением холодного времени года этот уход нужно менять, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Почему орхидея погибает дома?

Первая и наиболее распространенная ошибка, которую допускает немало цветоводов – это чрезмерный полив. Понять, что орхидея получила слишком много воды, можно по вялым и желтоватым листьям, пишет Gardeners World. Обычно между поливами смеси под орхидеями нужно дать как следует высохнуть – поэтому в целом к орхидее нужно относиться практически как к суккуленту.

Еще одной причиной, почему орхидея не растет так хорошо, как хотелось бы – это освещение. Если вы заметили, что листья орхидеи начали темнеть и стали мягче – это один из признаков плохого освещения. Орхидеи, как и многие другие растения, могут переносить слабое освещение, но обычно в нем они растут в разы хуже, и им просто не хватает энергии для повторного цветения.

Кроме того, малое количество света может также способствовать и появлению основной проблемы чрезмерного полива. В холодные месяцы года орхидеи получают значительно меньше солнечного света и замедляют рост – а значит, не используют так много воды. И поэтому обычный летний режим полива может привести к проблемам зимой.



Уход за орхидеей нужно изменить зимой / Фото Pexels

Как оживить орхидею, что начала сохнуть?

Первое, что нужно сделать – это выяснить, в чем именно проблема, и уже после этого искать ее решения. Если дело в поливе, тогда нужно просто дать почве как следует просохнуть. А вот в случае недостатка солнечного света орхидею нужно переместить. И будьте осторожны – прямые солнечные лучи могут стать для цветка едва ли не более губительными.

Также всегда существует вероятность, что приходится иметь дело с грибковой инфекцией – особенно если вы видите пятна на листьях. В таком случае растение нужно прежде всего изолировать, удалить пораженные части и очистить все инструменты, которыми вы работали с орхидеей.

Но многие садоводы часто путают период покоя орхидеи с какими-то проблемами. Учитывайте, что если листья орхидеи выглядит здоровым и зеленым, растение, вероятно, просто завершает свой естественный сезон цветения.

Что еще об уходе за комнатными растениями стоит знать?