Это основная причина, почему ваши орхидеи погибают: почти все делают эту ошибку
- Основные причины гибели орхидей дома – чрезмерный полив и недостаточное освещение.
- Чтобы восстановить орхидею, нужно дать почве высохнуть или обеспечить больше света, а также проверить наличие грибковых инфекций.
Орхидеи – это очень красивые комнатные растения, но в то же время и довольно прихотливые. И для того, чтобы они цвели даже зимой, цветоводам нужно как следует постараться.
Уход за орхидеями начинающим цветоводам может показаться запутанным – особенно учитывая то, что с наступлением холодного времени года этот уход нужно менять, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.
Почему орхидея погибает дома?
Первая и наиболее распространенная ошибка, которую допускает немало цветоводов – это чрезмерный полив. Понять, что орхидея получила слишком много воды, можно по вялым и желтоватым листьям, пишет Gardeners World. Обычно между поливами смеси под орхидеями нужно дать как следует высохнуть – поэтому в целом к орхидее нужно относиться практически как к суккуленту.
Еще одной причиной, почему орхидея не растет так хорошо, как хотелось бы – это освещение. Если вы заметили, что листья орхидеи начали темнеть и стали мягче – это один из признаков плохого освещения. Орхидеи, как и многие другие растения, могут переносить слабое освещение, но обычно в нем они растут в разы хуже, и им просто не хватает энергии для повторного цветения.
Кроме того, малое количество света может также способствовать и появлению основной проблемы чрезмерного полива. В холодные месяцы года орхидеи получают значительно меньше солнечного света и замедляют рост – а значит, не используют так много воды. И поэтому обычный летний режим полива может привести к проблемам зимой.
Уход за орхидеей нужно изменить зимой / Фото Pexels
Как оживить орхидею, что начала сохнуть?
Первое, что нужно сделать – это выяснить, в чем именно проблема, и уже после этого искать ее решения. Если дело в поливе, тогда нужно просто дать почве как следует просохнуть. А вот в случае недостатка солнечного света орхидею нужно переместить. И будьте осторожны – прямые солнечные лучи могут стать для цветка едва ли не более губительными.
Также всегда существует вероятность, что приходится иметь дело с грибковой инфекцией – особенно если вы видите пятна на листьях. В таком случае растение нужно прежде всего изолировать, удалить пораженные части и очистить все инструменты, которыми вы работали с орхидеей.
Но многие садоводы часто путают период покоя орхидеи с какими-то проблемами. Учитывайте, что если листья орхидеи выглядит здоровым и зеленым, растение, вероятно, просто завершает свой естественный сезон цветения.
Что еще об уходе за комнатными растениями стоит знать?
Частые вопросы
Какие основные причины, по которым орхидея может погибнуть дома?
Основными причинами, почему орхидея может погибнуть дома, является чрезмерный полив и недостаточное освещение. Чрезмерный полив приводит к вялым и желтоватым листьям, тогда как недостаточное освещение вызывает потемнение и смягчение листьев. В холодные месяцы орхидеи получают меньше света, что может ухудшить ситуацию с чрезмерным поливом.
Как можно оживить орхидею, которая начала сохнуть?
Чтобы оживить орхидею, которая начала сохнуть, необходимо сначала определить причину проблемы. Если проблема в поливе, следует дать почве высохнуть. Если причина в недостаточном освещении - переместить растение в более светлое место, но избегать прямых солнечных лучей. Если есть грибковая инфекция, нужно изолировать растение, удалить пораженные части и очистить инструменты.
Существуют ли другие факторы, которые могут повлиять на состояние орхидеи во время зимнего ухода?
Так, кроме полива и освещения, важно учитывать, что орхидея может быть в периоде покоя, когда она завершает свой естественный сезон цветения. В это время листья орхидеи выглядят здоровыми и зелеными. Также в зимний период некоторые комнатные растения лучше переносятся на балкон, чтобы улучшить их рост.
