Це основна причина, чому ваші орхідеї гинуть: майже всі роблять цю помилку
- Основні причини загибелі орхідей вдома – надмірний полив та недостатнє освітлення.
- Щоб відновити орхідею, потрібно дати ґрунту висохнути або забезпечити більше світла, а також перевірити наявність грибкових інфекцій.
Орхідеї – це дуже гарні кімнатні рослини, але водночас й досить вибагливі. І для того, аби вони цвіли навіть взимку, квітникарям потрібно як слід постаратися.
Догляд за орхідеями квітникарям-початківцям може видатися заплутаним – особливо враховуючи те, що з настанням холодної пори року цей догляд потрібно змінювати, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.
Чому орхідея гине вдома?
Перша і найбільш поширена помилка, якої припускається чимало квітникарів – це надмірний полив. Зрозуміти, що орхідея отримала надто багато води, можна за млявим та жовтуватим листям, пише Gardeners World. Зазвичай між поливами суміші під орхідеями потрібно дати як слід висохнути – тож загалом до орхідеї потрібно ставитися практично як до сукулента.
Ще однією причиною, чому орхідея не росте так добре, як хотілося б – це освітлення. Якщо ви помітили, що листя орхідеї почало темніти та стало м'якшим – це одна з ознак поганого освітлення. Орхідеї, як і чимало інших рослин, можуть переносити слабке освітлення, але зазвичай у ньому вони ростуть в рази гірше, і їм просто не вистачає енергії для повторного цвітіння.
Окрім того, мала кількість світла може також сприяти і появі основної проблеми надмірного поливу. У холодні місяці року орхідеї отримують значно менше сонячного світла та сповільнюють ріст – а значить, не використовують так багато води. І через це звичайний літній режим поливу може призвести до проблем взимку.
Догляд за орхідеєю потрібно змінити взимку / Фото Pexels
Як оживити орхідею, що почала сохнути?
Перше, що потрібно зробити – це з'ясувати, у чому саме проблема, і вже після цього шукати її розв'язання. Якщо річ у поливі, тоді потрібно просто дати ґрунту як слід просохнути. А ось у випадку нестачі сонячного світла орхідею потрібно перемістити. Та будьте обережні – прямі сонячні промені можуть стати для квітки чи не більш згубними.
Також завжди існує ймовірність, що доводиться мати справу з грибковою інфекцією – особливо якщо ви бачите плями на листі. У такому випадку рослину потрібно передусім ізолювати, видалити уражені частини та очистити усі інструменти, якими ви працювали з орхідеєю.
Але чимало садівників часто плутають період спокою орхідеї з якимись проблемами. Зважайте, що якщо листя орхідеї виглядає здоровим та зеленим, рослина, ймовірно, просто завершує свій природний сезон цвітіння.
Що ще про догляд за кімнатними рослинами варто знати?
