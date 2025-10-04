После завершения цветения гортензии требуют особого ухода, чтобы подготовиться к зиме и обеспечить буйный рост в следующем сезоне.

Какие шаги предпринять – расскажет 24 Канал со ссылкой Gardening Know How.

Советы для ухода за гортензией осенью?

Отцветание и удаление цветов

После того как соцветия поблекнут, стоит обрезать их до первого полноценного листа или вблизи здорового узла. Это помогает растению не тратить ресурсы на семена и направлять энергию на развитие корней и прочность стеблей.

Важно! Как отмечает Better Homes & Gardens, не всех гортензий стоит обрезать слишком рано – в сортах, цветущих на старой древесине, поздние обрезки могут уничтожить почки для следующего года.

Легкая обрезка и удаление поврежденных ветвей

Не стоит сильно обрезать куст осенью. Лучше просто вырезать сухие, поврежденные или вымершие ветви – особенно у старых или больных стеблях. Сорта, что цветут на новой древесине (например, гортензия метельчатая), допускают немного большие обрезки позже.



Как ухаживать за гортензией после сезона цветения / Фото Unsplash

Мульчирование и утепление корневой зоны

После обрезки рекомендуется покрыть основание куста мульчей (например, опавшими листьями, соломой или торфом). Она помогает сохранить влагу, защитить корневую систему от морозов и перепадов температур. В холодных регионах иногда советуют укрывать кусты или обматывать их агроволокном или материалами, пропускающими воздух.

Полив до заморозков

До наступления холодов следует обеспечить гортензии достаточный полив – это поможет корням накопить влагу перед зимой. Но не переусердствуйте – застой воды будет вредить растению.

