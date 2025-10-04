Що зробити з гортензією після цвітіння: секрети, які знають лише досвідчені садівники
- Після цвітіння гортензії слід обрізати суцвіття до першого листа, щоб скеровувати енергію на корені та стебла, але не всіх гортензій варто обрізати рано, щоб не знищити бруньки.
- Рекомендується покрити основу куща мульчею для збереження вологи та захисту від морозів, а також забезпечити достатній полив до заморозків, уникаючи застою води.
Після завершення цвітіння гортензії потребують особливого догляду, щоб підготуватися до зими та забезпечити буйний ріст у наступному сезоні.
Поради для догляду за гортензією восени?
- Відцвітання і видалення квітів
Після того як суцвіття поблякнуть, варто обрізати їх до першого повноцінного листа або поблизу здорового вузла. Це допомагає рослині не витрачати ресурси на насіння та скеровувати енергію на розвиток коренів і міцність стебел.
Важливо! Як зазначає Better Homes & Gardens, не всіх гортензій варто обрізати занадто рано – у сортах, що цвітуть на старій деревині, пізні обрізки можуть знищити бруньки для наступного року.
- Легка обрізка та видалення пошкоджених гілок
Не варто сильно обрізати кущ восени. Краще просто вирізати сухі, пошкоджені або вимерлі гілки – особливо у старих або хворих стеблах. Сорти, що цвітуть на новій деревині (наприклад, гортензія волотиста), допускають трохи більші обрізки пізніше.
Як доглядати за гортензією після сезону цвітіння / Фото Unsplash
- Мульчування та утеплення кореневої зони
Після обрізки рекомендується покрити основу куща мульчею (наприклад, опалим листям, соломою чи торфом). Вона допомагає зберегти вологу, захистити кореневу систему від морозів і перепадів температур. У холодніших регіонах подекуди радять укривати кущі або обмотувати їх агроволокном чи матеріалами, що пропускають повітря.
- Полив до заморозків
До настання холодів слід забезпечити гортензії достатній полив – це допоможе кореням накопичити вологу перед зимою. Але не перестарайтеся – застій води шкодитиме рослині.
Чому гортензії не ростуть?
- Гортензії можуть втратити декоративний вигляд через брак або надмір води, надмірне сонце, надмір азоту у ґрунті, або відсутність підтримки для важких суцвіть.
- Рекомендується поливати рослини рано вранці, стежити за балансом вологи, обирати затінені ділянки, уникати надмірного удобрення, і підв'язувати пониклі гілки.
