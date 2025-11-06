Фикус будет выбрасывать новые листья каждую неделю: вот как за ним ухаживать

Фикус может выглядеть как довольно простое растение с блестящими зелеными листьями, а все же это тропический экземпляр, имеющий довольно специфические требования к выращиванию.

Фикусы достаточно гибкие, хоть и прихотливые, и часто приспосабливаются даже к неудачным условиям. Но для лучшего роста этим растениям нужно много яркого света и хорошо дренированной почвы, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Spruce.

Как ухаживать за фикусом дома, чтобы идеально рос?

Фикусы имеют немало требований для роста и развития, и сейчас подробнее рассмотрим каждое из них.

Свет

Фикусы и в помещении, и на улице нуждаются в ярком свете, но только очень хорошо акклиматизированные растения могут выдержать прямые солнечные лучи. Летом растения получат немало пользы, если выносить их на улицу – но следите за тем, чтобы не оставлять фикусы прямо на подоконниках в теплое время года – ведь яркий прямой свет может обжечь листья и привести к их опадению.

Почва

Фикус для роста требует хорошо дренированной и плодородной почвы. И обычная почвенная смесь для комнатных растений хорошо подойдет и обеспечит его всеми необходимыми питательными веществами.



Фикус требует соответствующего ухода / Фото Pexels

Впрочем, лучше не использовать землю для роз или азалий, ведь она будет слишком кислой.

Полив

Чрезмерный полив может стать для фикусов очень серьезной проблемой. Поливать растения следует только тогда, когда несколько сантиметров земли уже просохли. Для того, чтобы проверить, следует погрузить палец в почву.

Летом фикус нужно равномерно поливать, пока вода не начнет вытекать из дренажных отверстий внизу – затем лишнюю воду следует удалить. А вот зимой количество полива следует снизить. Фикус также будет благодарен за опрыскивание в условиях сухого воздуха, пишет Gardening Know How.

Удобрения

В начале вегетационного периода можно подкармливать фикус гранулами медленного высвобождения. Растения могут достаточно быстро расти, и для них будет полезной ежемесячная подкормка весной и летом. А вот осенью и зимой подкармливать можно только раз в два месяца.

Что нужно знать об уходе за растениями?