Как "разбудить" рождественский кактус после праздников и заставить его снова зацвести
- Рождественский кактус нуждается в периоде покоя 4-6 недель после цветения с ограниченным поливом и контролем света.
- После цветения проводят обрезку, чтобы стимулировать новые точки роста, и обеспечивают правильные условия для повторного цветения.
После новогодних и рождественских праздников рождественский кактус часто переходит в тень без бутонов, без внимания, без плана ухода. И именно сейчас для него требуется особое внимание.
Многие считают, что сезон для кактуса завершился, и откладывают горшок до следующей зимы. Это ошибка, которая стоит растению сил. Именно период после цветения определяет, ли появятся новые бутоны в конце зимы или в начале весны. Если действовать правильно, рождественник не “засыпает”, а восстанавливается и готовится к новому циклу, рассказывает Onet.
Как “разбудить” рождественский кактус после праздников?
После завершения цветения растению нужен короткий, но четкий период покоя – примерно 4 – 6 недель. В это время уменьшают полив и не подкармливают почву. Такой режим имитирует природные условия, к которым рождественник привык в тропиках.
Обрезка проводится в течение месяца после цветения. Удаляют засохшие цветки и укорачивают отдельные сегменты побегов. Это не косметика, а сигнал растению формировать новые точки роста, где впоследствии появятся бутоны.
Растение вскоре снова зацветет / Фото Unsplash
Свет должен быть контролируемым. В период покоя растению нужны длинные темные ночи – около 12 – 14 часов. Днем достаточно нескольких часов яркого, но рассеянного света. Прямое солнце в это время вредит.
Полив надо ограничить. Воду добавляют только тогда, когда верхний слой почвы хорошо просохнет. Переувлажнение после цветения – одна из главных причин, почему рождественник не закладывает новые бутоны.
Пересадка – только при необходимости. Если корни выходят из дренажных отверстий или рост почти остановился, почву обновляют сразу после цветения. Часто пересаживать рождественник не стоит – он лучше чувствует себя в немного тесном горшке.
Как поддерживать рождественник после "пробуждения"?
С появлением новых побегов весной режим меняют. Полив становится более регулярным, но без застоя воды. Света нужно больше, однако он должен оставаться непрямым – лучше всего подходят восточные или северные окна.
Подкормку вводят постепенно – слабым раствором комплексного удобрения раз в месяц. В конце лета ее прекращают полностью, чтобы растение снова перешло к фазе формирования бутонов.
При таком подходе рождественский кактус не просто "доживает" до следующих праздников – он может цвести повторно, расти десятилетиями и каждый год выглядеть сильным, здоровым и обильно цветущим.
Какие советы стоит попробовать?
