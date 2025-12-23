Две секретные капли на ватный диск –и не надо никакой стиралки: чудодейственный способ для пуховика
- Пуховик можно почистить без использования стиральной машины, во избежание риска повреждения.
- Существует метод очистки пуховика от пятен с помощью двух секретных капель на ватный диск.
Стирка пуховика – это еще та морока, которая сопровождается множеством рисков. Есть хорошие новости: ухаживать за чистотой куртки можно без стиральной машины.
Пуховик – очень прихотливая в уходе одежда. Достаточно одной ошибки во время стирки, чтобы он "сбился" и потерял свой вид. Однако есть других способ почистить его от пятен, о котором расскажет 24 Канал со ссылкой на TVN.
Как почистить пуховик без стирки?
Для чистки пуховика вам нужны только ватный диск, несколько капель нашатырного спирта и сухая салфетка. Это средство подойдет для локальных пятен, и не надо беспокоиться о виде куртки.
Ухаживать за пуховиком не так сложно / Фото Freepik
Просто капните спирт на ватный диск, протрите засаленные или грязные участки мягкими прикосновениями и оставьте куртку на 5 минут. Затем просто обработайте эти места сухой салфеткой.
Загрязнения исчезнут, а виду вашей куртки ничего не будет угрожать.
Как это работает?
Нашатырный спирт не просто растворяет жировые следы – он почти сразу испаряется. Благодаря этому не остается никаких разводов, а наполнитель будет сухим, рассказывает Mrowka.
Если вы применяете этот способ впервые, то лучше потренироваться на незаметном участке. А что касается деликатных участков, то в этом случае лучше не рисковать.
Какие еще подсказки пригодятся?
- Если исчез свет, то вы можете сделать одежду гладкой без утюга.
- А если в вашей квартире прохладно, то этот способ поможет высушить белье после стирки.
