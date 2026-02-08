Как избавиться от старого нагара на чугунной сковороде: не надо сложных и дорогих средств

Чугунная посуда очень качественная и экологичная. Она может служить руками, если за ней правильно ухаживать.

Чугунная сковородка имеет одну особенность – она все "помнит", буквально каждый перегрев и ошибку. Со временем это проявляется плотным темным нагаром, который не берет ни гель, ни губка, информирует Vsn. Домашние способы против грязи не хуже агрессивной химии – надо только правильно их применять.

Как очистить чугунную сковородку без вреда для металла?

Начать стоит с самого простого метода – соли и горячей воды. На сухое дно нужно насыпать крупную поваренную соль и залить кипятком. Смесь оставьте на несколько минут. За это время нагар размягчается и легко отходит щеткой или жесткой губкой.

Для старых пятен хорошо подходит сочетание соды и уксуса. Сковородку обильно посыпают содой, после чего осторожно добавляют уксус. Реакция помогает очистить загрязнения с поверхности. Если нагар толстый и многослойный, поможет прогревание. Сковороду поставьте на плиту или в духовку, хорошо нагрейте, а затем дайте остыть. После этого остатки нагара легко отслаиваются.

Один из самых безопасных и мягких для посуды способов – кипячение. В сковородку налейте воду, добавляют немного соды и кипятите 10 – 15 минут. Этот способ действует мягко и подходит для регулярного ухода.

Чтобы не повредить поверхность сковородки нельзя использовать агрессивную химию. Также не стоит выбирать металлические скребки или чистить ножом - помочь царапинам труднее, чем нагару.

Как правильно ухаживать за чугунной посудой?

Главное и неизменное правило: чугун нельзя просто оставить после очистки или даже мытья, пишет House lovers. Сковородку надо насухо вытереть и тонко смазать растительным маслом. Лучше всего после этого еще прогреть ее несколько минут, это восстанавливает естественный защитный слой.

Мыть чугун лучше сразу после приготовления, пока еда не успела присохнуть. Достаточно теплой воды и мягкой щетки. Чугун не любит длительного контакта с влагой.

Замачивание, хранение мокрым или мытье в посудомоечной машине часто заканчиваются ржавчиной. Если храните чугунную сковородку с другой посудой – между ними должна быть салфетка.

