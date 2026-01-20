Копеечное средство против плесени: убирает налет за 1 час в ванной и на стенах

Плесень в ванной или на стенах это не только косметическая проблема. Она появляется там, где постоянная влага и слабая вентиляция. А хуже всего - проблема распространяется очень быстро.

Черные пятна на швах, кафеле или стенах – сигнал, что условия в помещении уже работают против вас, пишет Ехргеѕѕ. Ждать, что грибок "исчезнет сам" – бесполезно. Но и сразу бежать за дорогими химическими средствами не обязательно. Есть несколько домашних решений, которые реально работают.

Как избавиться от плесени с помощью домашних способов?

Первое, что стоит ухватить с полки – пищевую соду. Она подходит для швов, плитки и локальных поражений. Соду следует смешать с небольшим количеством воды до состояния густой пасты.

Смесь наносят на плесень и оставляют до полного высыхания. После этого поверхность тщательно чистят жесткой губкой или старой зубной щеткой.

Как избавиться от плесени / Фото Unsplash

Еще один эффективный вариант – столовый уксус. Его не стоит разводить. Лучше всего использовать для ванны, раковины, кафеля и других влагостойких поверхностей.

Уксус наносят на пораженные участки, оставляют примерно на час, после чего протирают влажной тряпкой. Именно это время позволяет уничтожить грибок, а не просто смыть его снаружи.

Для сильных поражений иногда применяют отбеливатель. Это действенное, но агрессивное средство. Его разводят водой в соотношении 1:4 и наносят на поверхность на 10 – 60 минут, в зависимости от масштаба проблемы. Использовать его стоит осторожно, ведь он может менять цвет плитки или швов.

Как предупредить появление плесени?

Самая эффективная защита – профилактика, сообщает EPA. Ванную комнату нужно регулярно проветривать, а после душа или ванны включать вытяжку или оставлять дверь открытой до полного высыхания влаги.

Также стоит следить за уровнем влажности во всем помещении. Осушитель воздуха, исправная вентиляция и отсутствие постоянного конденсата значительно снижают риск повторного появления плесени. Грибок не появляется там, где ему просто нет условий для жизни.

Какие советы пригодятся?