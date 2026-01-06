Известковый налет отпадет сам: нужно залить это средство в бачок унитаза

Чистка унитаза - это задача, которую большинство людей стараются выполнить как можно быстрее. Впрочем, если на нем появился стойкий известковый налет, избавиться от него бывает непросто.

Известковый налет – это большая проблема во время чистки туалета, и не все знают, как с ней правильно справиться. Прежде всего не нужно покупать никакие дорогие средства – все, что нужно, уже есть у вас дома, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

Чем можно эффективно почистить туалет?

Ваш туалет – это место, которое используется ежедневно, а это значит, что он требует особенно тщательной чистки. Но, к счастью, для того, чтобы унитаз оставался белоснежным, совсем необязательно его сильно тереть. Можно использовать более простой способ.

Но прежде всего следует разобраться, как часто нужно мыть туалет. Если в доме живет несколько человек, тогда чистка должна происходить по крайней мере раз в неделю, а лучше чаще – и это включает также уход и за внутренней частью чаши и бачка. А вот внешнюю часть – сиденья и кнопку слива – следует протирать вообще ежедневно.

Если туалетом пользуются редко, тогда он не требует генеральной чистки еженедельно. Но все же следует регулярно смывать там воду, чтобы предотвратить накопление минералов в жесткой воде.

Поэтому, существует несколько способов почистить унитаз.

Механическая чистка унитаза

Этот способ подходит для еженедельной чистки. Нужно обильно выдавить средство для чистки унитаза в чашу круговыми движениями, а потом оставить его на 5 – 10 минут. После этого потрите всю поверхность туалетной щеткой, особое внимание обращая на любые пятна или накопления налета. Обязательно почистите место под ободком – ведь именно там накапливаются и налет, и микробы.

Промойте унитаз водой, а потом протрите внешнюю часть туалета дезинфицирующим средством и бумажными полотенцами.

Залейте средство в бачок

Кроме чистки чаши унитаза, следует позаботиться и о бачке – ведь многие забывают о том, что налет и микробы могут накапливаться также и там. К счастью, необязательно тереть бачок щеткой изнутри, чтобы очистить его. Достаточно залить внутрь простое домашнее средство – уксус.

Закройте бачок и оставьте так на час, а после этого воду можно смыть. Вы увидите, что известковый налет начинает отпадать со стенок туалета.

Также хорошо для удаления известкового налета подходит сода, пишет Southern Living. Ее можно использовать как порошок, или растворить в воде, чтобы образовался спрей.

