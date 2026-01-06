Вапняний наліт відпаде сам: потрібно залити цей засіб у бачок унітаза

Чищення унітаза – це завдання, яке більшість людей намагаються виконати якомога швидше. Втім, якщо на ньому з'явився стійкий вапняний наліт, позбутися його буває непросто.

Вапняний наліт – це велика проблема під час чищення туалету, і не всі знають, як з нею правильно впоратися. Передусім не потрібно купувати жодні дорогі засоби – все, що потрібно, вже є у вас вдома, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

Чим можна ефективно почистити туалет?

Ваш туалет – це місце, яке використовується щодня, а це значить, що він потребує особливо ретельного чищення. Та, на щастя, для того, аби унітаз залишався білосніжним, зовсім необов'язково його сильно терти. Можна використати простіший спосіб.

Та передусім слід розібратися, як часто потрібно мити туалет. Якщо в домі живе кілька людей, тоді чищення має відбуватися принаймні раз на тиждень, а краще частіше – і це включає також догляд і за внутрішньою частиною чаші та бачка. А ось зовнішню частину – сидіння та кнопку зливу – слід протирати взагалі щодня.

Якщо туалетом користуються рідко, тоді він не потребує генерального чищення щотижня. Але все ж слід регулярно змивати там воду, аби запобігти накопиченню мінералів у жорсткій воді.

Отож, існує кілька способів почистити унітаз.

Механічне чищення унітаза

Цей спосіб підходить для щотижневого чищення. Потрібно рясно видавити засіб для чищення унітаза в чашу круговими рухами, а тоді залишити його на 5 – 10 хвилин. Після цього потріть усю поверхню туалетною щіткою, особливу увагу звертаючи на будь-які плями чи накопичення нальоту. Обов'язково почистьте місце під обідком – адже саме там накопичуються і наліт, і мікроби.

Промийте унітаз водою, а тоді протріть зовнішню частину туалету дезінфікуючим засобом та паперовими рушниками.

Залийте засіб у бачок

Окрім чищення чаші унітаза, слід подбати і про бачок – адже чимало людей забувають про те, що наліт та мікроби можуть накопичуватися також і там. На щастя, необов'язково терти бачок щіткою зсередини, аби очистити його. Достатньо залити всередину простий домашній засіб – оцет.

Закрийте бачок та залиште так на годину, а після цього воду можна змити. Ви побачите, що вапняний наліт починає відпадати зі стінок туалету.

Також добре для видалення вапняного нальоту підходить сода, пише Southern Living. Її можна використовувати як порошок, або ж розчинити у воді, аби утворився спрей.

