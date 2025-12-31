Бабушкины ложки и вилки будут блестеть как новогодняя елка: повторите этот простой трюк
- Для очистки столовых приборов используйте смесь соли, пищевой соды и кипятка, замачивая их на 15 минут.
- Украинский блогер рекомендует кипятить приборы в кипятке с уксусом, содой, лимонной кислотой и фольгой для отбеливания.
Потускневшие ножи, вилки и ложки могут испортить впечатление не только на новогоднем столе, но и во время повседневного пользования. Чтобы вернуть им блеск, стоит лишь прибегнуть к простому лайфхаку, который легко повторить.
Эксперт по уборке Линси Квин рассказала эффективный метод, который пригодится накануне подготовки стола к Новому году, пишет 24 Канал со ссылкой на Mirror.
Читайте также Нужна только фольга: гениальный трюк, который уберет налет с крана
Как отмыть столовые приборы до блеска?
Отчистить ножи, вилки и ложки можно достаточно просто благодаря двум ингредиентам – соли и пищевой соды. Такая ванна подойдет для столовых приборов, которые немного ржавыми или просто потеряли блеск.
Сначала надо застелить дно раковины фольгой, а сверху выложить столовые приборы. Тогда залейте все кипятком, добавьте порцию соли и соды и оставьте замачиваться на 15 минут. После этого вытрите приборы насухо и отполируйте тканью без ворса.
Пока приборы будут отмокать, эксперт советует дополнительно почистить ящик для столовых приборов с помощью универсального средства. Чистые ложки и вилки уже будут храниться в чистом месте без грязи.
Украинская блогерша София Сизова советует для отбеливания посуды еще один интересный лайфхак. Нужно прокипятить вилки, ложки и ножи в смеси из кипятка, уксуса, соды, лимонной кислоты и фольги в течение 10 минут. Такой метод уберет весь налет, с которым не может справиться обычное мытье.
Как отмыть столовые приборы: смотрите видео
Быстро и легко отмыть за несколько минут можно не только столовые приборы, но и еду. Блогерша Алина Бурлака рассказала в своем тиктоке, как быстренько очистить шампиньоны. По ее словам, в глубокую миску нужно бросить грибы, посыпать их мукой, а потом налить холодной воды. Уже через несколько секунд шампиньоны станут заметно белее.
Какие еще интересные лайфхаки стоит знать?
Чтобы легко почистить грецкие орехи, нужно вскипятить воду, замочить в ней орехи на 20 минут, а затем расколоть руками.
Белый пшеничный хлеб черствеет быстрее других видов, поэтому его не стоит хранить в холодильнике или полиэтиленовом пакете. Лучше всего хранить хлеб в чистом кухонном полотенце или тканевых мешочках, поглощающих влагу и обеспечивающих доступ воздуха.
Частые вопросы
Какой метод очистки столовых приборов рекомендует эксперт по уборке Линси Квин?
Линси Квин рекомендует застелить дно раковины фольгой, выложить столовые приборы, залить кипятком, добавить соль и соду и оставить на 15 минут. После этого приборы надо вытереть насухо и отполировать тканью без ворса.
Какой дополнительный лайфхак для отбеливания посуды советует украинский блогер София Сизова?
София Сизова советует прокипятить вилки, ложки и ножи в смеси кипятка, уксуса, соды, лимонной кислоты и фольги в течение 10 минут, чтобы убрать налет, с которым не может справиться обычное мытье.
Какие еще интересные лайфхаки упоминаются в статье?
Статья упоминает лайфхак для очистки шампиньонов от Алины Бурлаки –посыпать грибы мукой, залить холодной водой и уже через несколько секунд они станут белее. Также есть совет по хранению хлеба в кухонном полотенце или тканевых мешочках, чтобы он оставался свежим дольше.