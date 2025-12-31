Бабушкины ложки и вилки будут блестеть как новогодняя елка: повторите этот простой трюк

Потускневшие ножи, вилки и ложки могут испортить впечатление не только на новогоднем столе, но и во время повседневного пользования. Чтобы вернуть им блеск, стоит лишь прибегнуть к простому лайфхаку, который легко повторить.

Эксперт по уборке Линси Квин рассказала эффективный метод, который пригодится накануне подготовки стола к Новому году, пишет 24 Канал со ссылкой на Mirror.

Как отмыть столовые приборы до блеска?

Отчистить ножи, вилки и ложки можно достаточно просто благодаря двум ингредиентам – соли и пищевой соды. Такая ванна подойдет для столовых приборов, которые немного ржавыми или просто потеряли блеск.

Сначала надо застелить дно раковины фольгой, а сверху выложить столовые приборы. Тогда залейте все кипятком, добавьте порцию соли и соды и оставьте замачиваться на 15 минут. После этого вытрите приборы насухо и отполируйте тканью без ворса.

Пока приборы будут отмокать, эксперт советует дополнительно почистить ящик для столовых приборов с помощью универсального средства. Чистые ложки и вилки уже будут храниться в чистом месте без грязи.

Украинская блогерша София Сизова советует для отбеливания посуды еще один интересный лайфхак. Нужно прокипятить вилки, ложки и ножи в смеси из кипятка, уксуса, соды, лимонной кислоты и фольги в течение 10 минут. Такой метод уберет весь налет, с которым не может справиться обычное мытье.

Как отмыть столовые приборы: смотрите видео

Быстро и легко отмыть за несколько минут можно не только столовые приборы, но и еду. Блогерша Алина Бурлака рассказала в своем тиктоке, как быстренько очистить шампиньоны. По ее словам, в глубокую миску нужно бросить грибы, посыпать их мукой, а потом налить холодной воды. Уже через несколько секунд шампиньоны станут заметно белее.

Какие еще интересные лайфхаки стоит знать?