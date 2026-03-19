Зачем стирать одежду наизнанку: специалисты дали четкий ответ, который надо знать всем
- Стирка одежды наизнанку помогает сохранить ее внешний вид, уменьшая трение и сохраняя цвет.
- Этот метод особенно полезен для спортивной одежды, джинсов, яркой и темной одежды, а также вещей с принтами и деликатных тканей.
Стирка одежды – обыденное дело для многих, но даже такая бытовая задача имеет лайфхаки, которые смогут облегчить процесс и продлить вещам жизнь. Один из них – выворачивание вещей наизнанку перед стиркой.
Такая привычка хоть и имеет определенные нюансы, однако преимуществ больше, пишет Real Simple.
В чем польза стирки наизнанку?
Такая стирка помогает сохранить внешний вид вещей. Ткань меньше трется о другие вещи, молнии или пуговицы, поэтому медленнее теряет цвет и выглядит дольше новой.
Этот метод особенно важен для джинсов, яркой и темной одежды, а также для вещей с принтами и вышивкой. Кроме того, такой способ позволяет лучше очистить внутреннюю часть одежды – ту, что контактирует с кожей и накапливает пот и остатки косметических средств.
Вывернутая одежда лучше отстирывается / Фото Freepik
Эксперты говорят, что больше всего пользы от такой стирки получает спортивная одежда, поскольку она активно впитывает пот и запахи. Также такой подход подойдет для хлопковых вещей, повседневных футболок и деликатных тканей, которые требуют бережного ухода.
Правило выворачивания вещей стоит применить в тем, кто хочет дольше сохранить насыщенность цветов.
Однако в некоторых случаях этот метод не совсем помогает. Речь идет об одежде, которая сильно загрязнилась и требует тщательной очистки. Это касается и детской одежды, ткань которой больше всего контактирует с грязью. В таком случае вещи лучше предварительно обработать и стирать не выворачивая, чтобы максимально удалить пятна с внешней стороны ткани.
Эксперты рекомендуют жидкие стиральные средства из-за их способности лучше удалять пятна, особенно жирные, пишет Better Homes and Gardens. Преимущество заключается еще и в том, что он равномерно распределяться во время стирки. Жидкие стиральные средства удобны для использования в регионах с жесткой водой, поскольку не оставляют следов на одежде и подходят для различных типов тканей, включая деликатные.
Что еще стоит знать о стирке?
Накипь в стиральной машинке можно очистить уксусом и содой, запустив цикл стирки на максимальной температуре.
Быстрый режим стирки подходит только для освежения одежды без заметных загрязнений, но не для полноценной стирки.
