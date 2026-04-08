Можно ли стирать в Чистый четверг: что об этом говорят традиции
- В Чистый четверг рекомендуется проводить уборку, включая стирку всей грязной одежды и текстиля.
Чистый четверг уже традиционно связывают с уборкой и подготовкой к Пасхе. Ежегодно именно в этот день наводят порядки дома, моют окна и складывают все на свои места.
С Чистым четвергом связано много обычаев, пишет VSN. Главный секрет этого дня в том, что чистота должна быть во всем.
Хозяйки тщательно убирают дом, моют пол, а также начинают приготовления к праздничному столу. Считается, что порядок в доме помогает создать гармонию в жизни.
Можно ли стирать в Чистый четверг?
В этот день не только можно, но и надо стирать. Всю грязную одежду нужно постирать, высушить, погладить и сложить в шкафах.
Что касается текстиля, то накануне Пасхи нужно постирать и накрахмалить праздничные скатерти, а также отбелить тюль и даже постирать шторы.
Однако последний пункт не является обязательным. Шторы долго сохнут и плохо гладятся, поэтому их можно очистить даже не снимая.
Эксперты рекомендуют чистить шторы, используя пылесос с мягкой щеткой или ручной отпариватель, пишет The Spruce. Пользуясь пылесосом стоит особое внимание обратить на зону возле карниза, потому что именно там накапливается больше всего пыли.
А вот ручной отпариватель поможет быстро освежить шторы. Его преимуществом является не только выведение пыли, но и отпаривание ткани.
Считается, что уборка в Чистый четверг помогает не только избавиться от грязи, но и символически очищает дом от всего негативного и приносит в дом благополучие.
Стирка в Чистый четверг разрешена и даже считается лучшим днем для очищения всего перед большим христианским праздником.
Частые вопросы
Какие традиции связаны с Чистым четвергом?
С Чистым четвергом связано много обычаев - главный акцент делается на чистоте во всем. Хозяйки тщательно убирают дом, моют полы и начинают приготовления к праздничному столу, поскольку считается, что порядок в доме помогает создать гармонию в жизни.
Можно ли стирать в Чистый четверг?
В Чистый четверг не только можно, но и нужно стирать. Всю грязную одежду нужно постирать, высушить, погладить и сложить в шкафах. Считается, что стирка в этот день символически очищает дом от всего негативного и приносит благополучие.
Как можно очистить шторы в Чистый четверг без их снятия?
Эксперты рекомендуют чистить шторы, используя пылесос с мягкой щеткой или ручной отпариватель. Особое внимание стоит обратить на зону возле карниза, потому что именно там скапливается больше всего пыли. Ручной отпариватель поможет быстро освежить шторы, выводя пыль и отпаривая ткань.