Можно ли стирать в Чистый четверг: что об этом говорят традиции

Чистый четверг уже традиционно связывают с уборкой и подготовкой к Пасхе. Ежегодно именно в этот день наводят порядки дома, моют окна и складывают все на свои места.

С Чистым четвергом связано много обычаев, пишет VSN. Главный секрет этого дня в том, что чистота должна быть во всем.

Хозяйки тщательно убирают дом, моют пол, а также начинают приготовления к праздничному столу. Считается, что порядок в доме помогает создать гармонию в жизни.

Можно ли стирать в Чистый четверг?

В этот день не только можно, но и надо стирать. Всю грязную одежду нужно постирать, высушить, погладить и сложить в шкафах.

Что касается текстиля, то накануне Пасхи нужно постирать и накрахмалить праздничные скатерти, а также отбелить тюль и даже постирать шторы.



В Чистый четверг можно и нужно стирать / Фото Pexels

Однако последний пункт не является обязательным. Шторы долго сохнут и плохо гладятся, поэтому их можно очистить даже не снимая.

Эксперты рекомендуют чистить шторы, используя пылесос с мягкой щеткой или ручной отпариватель, пишет The Spruce. Пользуясь пылесосом стоит особое внимание обратить на зону возле карниза, потому что именно там накапливается больше всего пыли.

А вот ручной отпариватель поможет быстро освежить шторы. Его преимуществом является не только выведение пыли, но и отпаривание ткани.

Считается, что уборка в Чистый четверг помогает не только избавиться от грязи, но и символически очищает дом от всего негативного и приносит в дом благополучие.

Стирка в Чистый четверг разрешена и даже считается лучшим днем для очищения всего перед большим христианским праздником.

