Кухонные и банные полотенца будут белоснежные: лайфхак от японских хозяек

Если вы заметили, что полотенца становятся хрустящими и жесткими даже после непродолжительного пользования, это значит, что вы совершаете простую ошибку во время стирки.

Японский лайфхак для мягкости и чистоты полотенец часто используют и в отелях – он помогает поддерживать белье в идеальном порядке, пишет Express. И для этого нужен только 1 ингредиент, что стоит копейки.

Как стирать полотенца, чтобы были мягкие и белые?

Полотенца становятся жесткими и шероховатыми по нескольким причинам, и одна из них – это использование большого количества моющего средства. Также сушка на улице и проживание в местности с жесткой водой могут повлиять на качество стирки. И несколько мелочей с вашей кухни могут исправить ситуацию очень быстро.

Для того, чтобы полотенца годами оставались чистыми и идеальными, нужно использовать уксус и пищевую соду. Вместе с жидким моющим средством добавьте 250 миллилитров уксуса в барабан стиральной машины и стирайте как обычно.

А для того, чтобы использовать пищевую соду, ее нужно просто смешать со стиральным порошком. Эти два домашних средства помогают смягчить волокна полотенец и избавиться от всей грязи, что въедается слишком глубоко для моющих средств. Всего 1 – 2 стирки таким способом – и полотенца будут выглядеть как новенькие.

А японские хозяйки во время стирки полотенец еще и выставляют дополнительные настройки в стиральной машине, пишет Japan Living Guide. В частности, установите большее количество воды – ведь для сохранения пушистости нужно много воды. И автоматические настройки могут не учитывать водопоглощающую способность полотенец – и это приведет к тому, что в полотенцах останется моющее средство.

Важно! Главное правило во время стирки полотенец – избегайте использования смягчителя для ткани. Несмотря на то, что может казаться, будто он идеально подходит для задачи смягчить полотенца, на самом деле он только навредит. Смягчитель создает пленку на полотенцах, и они не могут качественно впитывать влагу.

