Кухонные и банные полотенца будут белоснежные: лайфхак от японских хозяек
- Для мягкости и белизны полотенец рекомендуется использовать уксус и пищевую соду во время стирки.
- Важно избегать использования смягчителя для ткани, поскольку он создает пленку, что снижает способность полотенец впитывать влагу.
Если вы заметили, что полотенца становятся хрустящими и жесткими даже после непродолжительного пользования, это значит, что вы совершаете простую ошибку во время стирки.
Японский лайфхак для мягкости и чистоты полотенец часто используют и в отелях – он помогает поддерживать белье в идеальном порядке, пишет Express. И для этого нужен только 1 ингредиент, что стоит копейки.
Как стирать полотенца, чтобы были мягкие и белые?
Полотенца становятся жесткими и шероховатыми по нескольким причинам, и одна из них – это использование большого количества моющего средства. Также сушка на улице и проживание в местности с жесткой водой могут повлиять на качество стирки. И несколько мелочей с вашей кухни могут исправить ситуацию очень быстро.
Для того, чтобы полотенца годами оставались чистыми и идеальными, нужно использовать уксус и пищевую соду. Вместе с жидким моющим средством добавьте 250 миллилитров уксуса в барабан стиральной машины и стирайте как обычно.
А для того, чтобы использовать пищевую соду, ее нужно просто смешать со стиральным порошком. Эти два домашних средства помогают смягчить волокна полотенец и избавиться от всей грязи, что въедается слишком глубоко для моющих средств. Всего 1 – 2 стирки таким способом – и полотенца будут выглядеть как новенькие.
А японские хозяйки во время стирки полотенец еще и выставляют дополнительные настройки в стиральной машине, пишет Japan Living Guide. В частности, установите большее количество воды – ведь для сохранения пушистости нужно много воды. И автоматические настройки могут не учитывать водопоглощающую способность полотенец – и это приведет к тому, что в полотенцах останется моющее средство.
Важно! Главное правило во время стирки полотенец – избегайте использования смягчителя для ткани. Несмотря на то, что может казаться, будто он идеально подходит для задачи смягчить полотенца, на самом деле он только навредит. Смягчитель создает пленку на полотенцах, и они не могут качественно впитывать влагу.
Какие еще лайфхаки для дома стоит знать?
Если ножницы дома затупились, не нужно покупать новые – их можно подточить за считанные минуты, да еще и с использованием подручных средств.
Кроме того, с помощью натуральных средств можно уберечь окна от плесени и конденсата.
Частые вопросы
Какой японский лайфхак помогает сохранять полотенца мягкими и чистыми?
Японский лайфхак для сохранения мягкости и чистоты полотенец заключается в использовании уксуса и пищевой соды во время стирки. Добавьте 250 миллилитров уксуса в барабан стиральной машины вместе с жидким моющим средством, а пищевую соду смешайте со стиральным порошком.
Почему важно избегать использования смягчителя для ткани при стирке полотенец?
Смягчитель для ткани создает пленку на полотенцах, что мешает им качественно впитывать влагу. Поэтому для сохранения их функциональности важно избегать использования смягчителя.
Какие дополнительные настройки стиральной машины рекомендуют японские хозяйки для стирки полотенец?
Японские хозяйки рекомендуют устанавливать большее количество воды при стирке полотенец, чтобы сохранить их пушистость. Это помогает избежать остатков моющего средства в полотенцах, поскольку автоматические настройки могут не учитывать их водопоглощающую способность.