После такой стирки джинсы можно выбрасывать: какая распространенная ошибка может испортить любимую одежду

Джинсы трудно назвать прихотливой одеждой, но и им нужен правильный уход. Совсем немножко внимания и любимые брюки будут служить значительно дольше.

Джинсы – важная часть гардероба, которая ценится за практичность и долговечность. Однако даже самый прочный деним можно испортить всего за несколько циклов стирки, если игнорировать базовые правила ухода, рассказывает Morele.

Какая ошибка при стирке портит джинсы?

Главный враг ваших любимых штанов – высокая температура воды и интенсивный отжим. Именно горячая вода быстрее всего разрушает структуру нитей, вымывает краситель и приводит к тому, что вещь "садится", а агрессивное прокручивание в барабане оставляет на ткани некрасивые заломы и белые полосы.

Чтобы джинсы годами сохраняли свой первоначальный вид и насыщенный цвет, придерживайтесь простых, но эффективных советов.

Выбирайте холодную воду

Температура не должна превышать 30 градусов, чтобы волокна эластана не теряли упругость.

Подготовьте вещь

Всегда застегивайте пуговицы и молнии, а затем выворачивайте джинсы наизнанку перед загрузкой в машинку.

Деликатность превыше всего

Используйте жидкие гели вместо порошков и устанавливайте минимальное количество оборотов для отжима.

Как правильно сушить джинсы?

Избегайте батарей и прямых солнечных лучей. Деним должен сохнуть естественным путем в тени, отмечает Onet.

Помните, что джинсовая ткань не любит частого контакта с водой. Если на брюках нет серьезных загрязнений, лучше просто проветрить их или воспользоваться отпаривателем, чтобы освежить вид.

