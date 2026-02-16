Без паники и химии: вот чем удалить пятно с кашемира, чтобы не испортить одежду

Кофта или шаль из кашемира – это роскошный, теплый и точно удобный элемент гардероба. И от того пятно на нем кажется даже более неприятным.

Мало что вызывает больше стресса, чем пятно на кашемире – ведь это очень мягкое, нежное волокно, что нужно чистить максимально осторожно, и повреждения могут оказаться непоправимыми, пишет Martha Stewart.

Как почистить пятно на кашемире?

В отличие от овечьей шерсти, кашемир не содержит ланолина – натурального воска, что помогает отталкивать влагу. К сожалению, это означает, что пятна очень быстро впитываются в волокна ткани, если не обработать их сразу как следует.

К счастью, большинство пятен можно безопасно удалить дома, если подойти к этому процессу правильно. Во-первых, паниковать не стоит, вместо этого попробуйте как можно быстрее промыть пятно прохладной водой и дайте ему высохнуть. Несмотря на желание тереть и выкручивать ткань, делать этого нельзя – такие механические действия только навредят волокнам кашемира.

Чем можно и нельзя чистить кашемир?

Кашемир – это очень деликатная ткань, поэтому лучше всего будет использовать средства, разработанные специально для нее. Но если средства для деликатной стирки под рукой нет, можно взять натуральный шампунь без сульфатов и спирта, а также без ароматизаторов и красителей.

Не используйте средства на основе ферментов – со временем они могут разрушить белковые волокна, и это приведет к истончению ткани и образованию дыр. Кроме того, под запретом еще одно средство – хлорный отбеливатель. Кислородные порошки и сода также не подходят для такой стирки.

Интересно! Несмотря на опасения многих людей, кашемир можно стирать в стиральной машине – главное использовать режим "шерсть" и не выставлять температуру выше, чем 30 градусов, пишет Vogue.

Итак, вот что делать, чтобы удалить пятно с кашемира:

промойте холодной водой;

обработайте предварительно пятно спреем против пятен. А для кислотного пятна можно нанести на него полстакана белого уксуса;

смойте средство прохладной водой;

наполните таз или раковину водой, добавьте моющее средство или шампунь. Нежно массируйте только загрязненный участок;

тщательно прополощите одежду;

разложите вещь на полотенце и дайте ей просохнуть.

Какие еще лайфхаки нужно знать?