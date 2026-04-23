Не выбрасывайте старые свитера: 3 самых интересных варианта повторного использования

Вместо того, чтобы избавляться от старых свитеров, стоит посмотреть на них по-другому – как на материал для стильных и уютных вещей. Свитер, потерявший форму после стирки или уже не подходит, может подойти для декора или аксессуаров.

Вещи из свитеров добавят дому тепла и текстуры, а также позволят создать что-то уникальное своими руками, пишет Good Housekeeping. Для этого даже не нужны особые навыки или опыт в шитье. Достаточно немного желания и простых идей.

Что можно сделать из подушек?

Из подушек можно сделать мягкие накидки для удобного лежания, а если хочется чего-то более практичного, то можно создать повязки или варежки.

Накидки на подушки

Из свитера с хорошей фактурой, например с узором "косы" можно легко сделать стильную декоративную подушку. Можно использовать ткань с обеих сторон или совместить ее с другим материалом. В результате получится вещь, которая будет выглядеть уютно и интересно.



Модная повязка на голову

Из свитера можно сделать аксессуар. Небольшой кусок ткани легко превратить в повязку на голову. Сделать такую вещь смогут даже новички. Для удобства лучше всего использовать эластичные части – низ изделия или рукава.



Варежки

Еще одна практическая идея – сделать теплые варежки. Достаточно лишь обвести форму руки, вырезать детали из свитера и сшить их. Манжеты можно взять из готовых частей изделия, что значительно упрощает процесс и делает результат аккуратным.



Кроме того, из старых свитеров можно сделать красивый чехол на грелку, емкость для хранения шариков или любых других вещей, сшить рождественские чулки или сделать чехол для чашки.

Именно весной большинство из нас перебирают гардероб и выбрасывают старые свитера, поэтому такие лайфхаки помогут с пользой их повторно использовать.

Обратите внимание, что свитера нельзя стирать в горячей воде, пишет The Spuce. Лучше всего стирать их при температуре до 30 градусов с жидкими средствами для деликатных тканей. Свитера советуют сушить горизонтально на полотенце, чтобы избежать растяжения, и держать их подальше от прямых источников тепла.

