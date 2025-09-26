Флорист Кристина Кондришин в интервью 24 Каналу поделились советами, как правильно подготовить гортензии, чтобы они дольше радовали глаз в вазе.

Как сохранить срезанные гортензии свежими?

Флористы советуют подрезать стебли под углом 45 градусов, после чего аккуратно расщепить их на четыре части. Это позволяет цветку эффективнее впитывать воду. Лишние листья обязательно удаляют, чтобы жидкость не расходовалась впустую.

Важным моментом является и выбор вазы: воду наливают так, чтобы она доходила почти до самой цветочной "шапки". Если высокой вазы нет, стебли стоит подрезать покороче. Дополнительно флористы советуют время от времени опрыскивать соцветия водой, но избегать прямых солнечных лучей.

Как пишет Chicago Botanic Garden, чтобы гортензии дольше стояли в вазе, расположите их в прохладном месте, подальше от прямых солнечных лучей, батарей, отопительных приборов или сквозняков. Важно также ставить вазу в тень или полутень, где температура не превышает комнатную (а еще лучше – немного прохладнее).



Как сохранить срезанные гортензии свежими / Фото Unsplash

Сколько времени гортензии остаются свежими?