Действительно ли закрытые жалюзи делают теплее: разбираем популярный лайфхак

В условиях перебоев с отоплением и нестабильной работы энергосистемы украинцы вынуждены считать каждый градус в квартире. Когда батареи едва теплые или совсем холодные, люди ищут любые способы уменьшить потери тепла без ремонта, сложных материалов и больших затрат.

Поиск в интернете почти всегда приводит к закрытым жалюзи. Шторы дают эффекты, а вот жалюзи выглядят не так убедительно. Работает ли этот метод – рассказывает Karnix.

Действительно ли жалюзи помогают сохранять тепло?

Жалюзи действительно могут уменьшать потери тепла, но не за счет "утепления", а благодаря созданию дополнительной воздушной прослойки между окном и комнатой. Именно воздух, а не ткань или пластик, является главным барьером для холода.

Лучше всего работают плотно закрытые жалюзи, которые максимально прилегают к оконной нише. В таком случае холодный воздух от стекла не так активно попадает в помещение, а тепло медленнее выходит наружу. Эффект не кардинальный, но ощутимый вечером и ночью.

Барьер для холода, который вы почувствуете / Фото Unsplash

Тканевые или комбинированные жалюзи с теплой фактурой работают лучше, чем алюминиевые. Металл быстро охлаждается и может даже усиливать ощущение холода, если окна старые или продуваются.

Жалюзи стоит закрывать с наступлением сумерек. Днем, когда есть солнце, лучше держать их открытыми, чтобы комната прогревалась естественным путем.

Как еще сохранить тепло дома?

Стоит перекрыть все, что тянет холодом. Даже обычное полотенце или плотная ткань, положенные на подоконник, уменьшают движение холодного воздуха от стекла, советует Deccoria.

Не оставляйте открытыми двери между более теплыми и более холодными комнатами. Лучше локально сохранять тепло, чем пытаться обогреть всю квартиру сразу.

Какие лайфхаки пригодятся?