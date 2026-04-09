Как сделать синие и красные яйца без химии и покупных красителей
- Для красных крашенок используйте сок свеклы с 9% уксусом, оставляя яйца в нем на ночь.
- Для синих крашенок используйте красную капусту, варя яйца в ней с уксусом и солью, оставляя на ночь для насыщенного цвета.
Окрашивание яиц к Пасхе –это давняя традиция, без которой сложно представить приготовление к празднику. В последнее время все больше людей отказываются от магазинных красителей в пользу природных ингредиентов.
Обычные овощи способны дать не менее яркие оттенки, пишет Dytyna. Особенно популярны способы окрашивания с помощью обычной свеклы и красной капусты.
Они позволяют получить красивые красные и синие оттенки без всякой химии, сохраняя натуральность.
Как сделать красные пасхальные яйца?
Возьмите 3 – 4 свеклы, натрите на терке и выжмите сок через марлю, а потом добавьте одну столовую ложку 9% уксуса.
Яйца нужно положить в свекольный сок и отложить на 2 – 3 часа. Для насыщенного цвета их можно оставить на всю ночь. Крашенки получатся розовыми или красными.
Как сделать синие пасхальные яйца?
Интересный метод в своем инстаграме показала блогерша Татьяна Шликтенко. Повторить его очень просто.
Нарежьте половину красной капусты средними кусочками и бросьте на дно казана, сверху выложите яйца, а потом накройте сверху еще оставшейся капустой. Тогда кастрюлю нужно залить водой и добавить не полную столовую ложку соли и 2 столовые ложки уксуса.
Яйца варить в такой воде с капустой нужно 10 минут, а потом дать им время остыть в той воде. Для голубого цвета яйца можно оставить на несколько часов, однако девушка оставила на всю ночь, а утром они приобрели яркий синий цвет.
Чтобы яйца блестели, нужно на спонжик добавить немного масла и протереть их.
Как подготовиться к Пасхе?
Метод окрашивания яиц с использованием пены для бритья и пищевых красителей позволяет создать мраморный узор.
В 2026 году модный минималистичный и светлый праздничный декор, с пастельными цветами и цветочными акцентами. Для украшения дома к Пасхе используют фарфоровых зайчиков, венки из веточек ивы, декоративные тарелки, а также свежие весенние цветы.
Частые вопросы
