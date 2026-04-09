Как сделать синие и красные яйца без химии и покупных красителей

Окрашивание яиц к Пасхе –это давняя традиция, без которой сложно представить приготовление к празднику. В последнее время все больше людей отказываются от магазинных красителей в пользу природных ингредиентов.

Обычные овощи способны дать не менее яркие оттенки, пишет Dytyna. Особенно популярны способы окрашивания с помощью обычной свеклы и красной капусты.

Они позволяют получить красивые красные и синие оттенки без всякой химии, сохраняя натуральность.

Как сделать красные пасхальные яйца?

Возьмите 3 – 4 свеклы, натрите на терке и выжмите сок через марлю, а потом добавьте одну столовую ложку 9% уксуса.

Яйца нужно положить в свекольный сок и отложить на 2 – 3 часа. Для насыщенного цвета их можно оставить на всю ночь. Крашенки получатся розовыми или красными.

Как сделать синие пасхальные яйца?

Интересный метод в своем инстаграме показала блогерша Татьяна Шликтенко. Повторить его очень просто.

Нарежьте половину красной капусты средними кусочками и бросьте на дно казана, сверху выложите яйца, а потом накройте сверху еще оставшейся капустой. Тогда кастрюлю нужно залить водой и добавить не полную столовую ложку соли и 2 столовые ложки уксуса.

Яйца варить в такой воде с капустой нужно 10 минут, а потом дать им время остыть в той воде. Для голубого цвета яйца можно оставить на несколько часов, однако девушка оставила на всю ночь, а утром они приобрели яркий синий цвет.

Чтобы яйца блестели, нужно на спонжик добавить немного масла и протереть их.

