Не выбрасывайте пакетики силикагеля: они спасают от влаги
- Силикагель является мощным абсорбентом, который эффективно впитывает влагу, поэтому его можно использовать для уменьшения влажности в различных местах, таких как шкаф или ванная.
- Пакетики с силикагелем можно повторно использовать, высушивая их после впитывания влаги, и они особенно полезны для быстрого высушивания обуви в зимний период.
Каждый из нас замечал маленькие пакетики силикагеля в коробках с обувью. Опытные хозяйки не советуют их выбрасывать, поскольку они могут помочь избавиться от влажности.
Белые гранулы в маленьких пакетиках достаточно действенны в борьбе с влажностью, говорится на Reddit. Силикагель является мощным абсорбентом, поэтому производители добавляют их в обувь, чтобы он мог вытягивать влагу и не портить обувь во время хранения.
Как силикагель выводит влагу?
Силикагель впитывает в себя всю влагу, поэтому их можно размещать в шкафу, где одежда пахнет сыростью, или даже на подоконнике, если окно постоянно запотевает. Здесь только следует понимать, что несколько маленьких пакетиков не смогут полностью убрать всю влагу.
В емкость нужно насыпать содержимое многих пакетиков или приобрести упаковку в магазине. Гранулы продаются в разной фасовке. Это могут быть небольшие пакетики по 250 граммов или килограммовое ведро. Некоторые магазины продают уже готовую коробку с абсорбентом и дырками, которые предназначены для накопления влаги.
Силикагель выводит лишнюю влагу / Фото Pexels
Но если дома есть много пакетиков, то их достаточно разрезать и высыпать гранулы в миску. Держать их можно на подоконнике, в ванной или в очень влажной комнате. Преимуществом этого средства является и то, что когда гранулы наберут воды, их можно высушить и снова повторно использовать.
В зимнее время пакетики силикагеля помогут быстро высушить обувь, пишет Toms. Гранулы прекрасно подходят для высушивания деликатных материалов: кожи или замши. Нужно лишь бросить несколько пакетиков в каждую пару, а на утро они уже будут сухими.
Какие еще лайфхаки надо знать?
Для очистки кухонных поверхностей от жира можно использовать белый уксус, пищевую соду, микрофибру и средство для мытья посуды.
Обогреватель нельзя ставить на ковер, возле мебели или стен, рядом с текстилем, в ванной комнате или в старые розетки и удлинители.
Частые вопросы
Почему силикагель эффективен в борьбе с влажностью?
Силикагель эффективен в борьбе с влажностью, поскольку он является мощным абсорбентом - он впитывает в себя всю влагу, что помогает предотвратить порчу предметов, таких как обувь, во время хранения.
Как можно использовать силикагель для снижения влажности в помещении?
Силикагель можно размещать в шкафу, на подоконнике или в других влажных местах. Для этого нужно высыпать содержимое многих маленьких пакетиков или приобрести упаковку в магазине. Гранулы продаются в разной фасовке и могут быть размещены в специальных коробках с дырками для накопления влаги.
Можно ли повторно использовать силикагель после его применения?
Да, силикагель можно повторно использовать. Когда гранулы наберут воды, их можно высушить и снова использовать для борьбы с влажностью.