26 января, 22:59
2

Не выбрасывайте пакетики силикагеля: они спасают от влаги

Юлия Турелык
Основные тезисы
  • Силикагель является мощным абсорбентом, который эффективно впитывает влагу, поэтому его можно использовать для уменьшения влажности в различных местах, таких как шкаф или ванная.
  • Пакетики с силикагелем можно повторно использовать, высушивая их после впитывания влаги, и они особенно полезны для быстрого высушивания обуви в зимний период.

Каждый из нас замечал маленькие пакетики силикагеля в коробках с обувью. Опытные хозяйки не советуют их выбрасывать, поскольку они могут помочь избавиться от влажности.

Белые гранулы в маленьких пакетиках достаточно действенны в борьбе с влажностью, говорится на Reddit. Силикагель является мощным абсорбентом, поэтому производители добавляют их в обувь, чтобы он мог вытягивать влагу и не портить обувь во время хранения.

Как силикагель выводит влагу?

Силикагель впитывает в себя всю влагу, поэтому их можно размещать в шкафу, где одежда пахнет сыростью, или даже на подоконнике, если окно постоянно запотевает. Здесь только следует понимать, что несколько маленьких пакетиков не смогут полностью убрать всю влагу.

В емкость нужно насыпать содержимое многих пакетиков или приобрести упаковку в магазине. Гранулы продаются в разной фасовке. Это могут быть небольшие пакетики по 250 граммов или килограммовое ведро. Некоторые магазины продают уже готовую коробку с абсорбентом и дырками, которые предназначены для накопления влаги.


Силикагель выводит лишнюю влагу / Фото Pexels

Но если дома есть много пакетиков, то их достаточно разрезать и высыпать гранулы в миску. Держать их можно на подоконнике, в ванной или в очень влажной комнате. Преимуществом этого средства является и то, что когда гранулы наберут воды, их можно высушить и снова повторно использовать.

В зимнее время пакетики силикагеля помогут быстро высушить обувь, пишет Toms. Гранулы прекрасно подходят для высушивания деликатных материалов: кожи или замши. Нужно лишь бросить несколько пакетиков в каждую пару, а на утро они уже будут сухими.

Какие еще лайфхаки надо знать?

