В общей схеме уборки ванной комнаты щетку для унитаза обычно просто игнорируют. И часто она может быть "декором" туалета на протяжении лет –и никто даже не задумывается о том, что пришло время ее заменить.

Даже если щетка нужна для уборки – вполне вероятно, она грязнее, чем вы думаете, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Spruce.

Насколько часто нужно заменять щетку для унитаза?

Щетка для унитаза может изнашиваться значительно быстрее, чем людям кажется – кроме того, она служит практически магнитом для различных бактерий. Поэтому эксперты советуют заменять ее дважды в год. Если же вы будете и в дальнейшем использовать щетку, имеющую деформированную форму, ручка может навсегда поцарапать чашу унитаза, и это только усилит накопление пятен и бактерий.

Но вот щетки с силиконовой щетиной более долговечны, пишет Real Simple, поэтому они могут прослужить до года. Но если головка щетки расшаталась или повредилась, заменить ее нужно быстрее.

Что делать, чтобы щетка служила дольше?

Существует несколько хитростей, которые помогут не так часто тратить деньги на покупку новой щетки для унитаза. Нужно тщательно чистить ее саму и держатель, а также сушить полностью перед тем, как возвращать щетку в держатель.

Кроме того, стоит выбирать держатель, что удерживает головку щетки подвешенной над дном держателя, чтобы щетинки не преломлялись и не гнулись.

Итак, вот как поддерживать чистоту щетки:

после смывания средства для чистки унитаза щетку нужно тщательно промыть в воде;

продезинфицируйте головку и ручку щетки, опрыскав их дистиллированным белым уксусом, перекисью водорода или любым другим средством;

для еще более тщательной очистки можно смешать в пластиковом ведре горячую воду и моющее средство и замочить щетку.

Также перед тем, как возвращать щетку в держатель, всегда давайте ей полностью высохнуть на воздухе.

На что еще обратить внимание во время уборки ванной?