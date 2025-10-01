Щітку для унітаза потрібно замінювати частіше, ніж ви думаєте – несподіване правило
- Експерти радять замінювати щітку для унітаза двічі на рік, щоб уникнути накопичення бактерій і пошкоджень.
- Щітки з силіконовою щетиною можуть прослужити до року, але їх потрібно замінювати, якщо головка розхиталася чи пошкодилася.
У загальній схемі прибирання ванної кімнати щітку для унітаза зазвичай просто ігнорують. І часто вона може бути "декором" туалету протягом років – і ніхто навіть не замислюється про те, що настав час її замінити.
Навіть якщо щітка потрібна для прибирання – цілком ймовірно, вона брудніша, ніж ви думаєте, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Spruce.
Цікаво Який потужний засіб знищить цвіль назавжди: головний секрет наших бабусь
Наскільки часто потрібно замінювати щітку для унітаза?
Щітка для унітаза може зношуватися значно швидше, ніж людям здається – окрім того, вона слугує практично магнітом для різних бактерій. Тому експерти радять замінювати її двічі на рік. Якщо ж ви будете й надалі використовувати щітку, що має деформовану форму, ручка може назавжди подряпати чашу унітаза, і це тільки посилить накопичення плям та бактерій.
Але ось щітки з силіконовою щетиною більш довговічні, пише Real Simple, тож вони можуть прослужити до року. Та якщо головка щітки розхиталася чи пошкодилася, замінити її потрібно швидше.
Що робити, аби щітка служила довше?
Існує кілька хитрощів, які допоможуть не так часто витрачати гроші на покупку нової щітки для унітаза. Потрібно ретельно чистити її саму та тримач, а також сушити повністю перед тим, як повертати щітку у тримач.
Окрім того, варто обирати тримач, що утримує головку щітки підвішеною над дном тримача, аби щетинки не заломлювалися та не гнулися.
Отож, ось як підтримувати чистоту щітки:
після змивання засобу для чищення унітаза щітку потрібно ретельно промити у воді;
продезінфікуйте головку та ручку щітки, обприскавши їх дистильованим білим оцтом, перекисом водню чи будь-яким іншим сперєм;
для ще більш ретельного очищення можна змішати у пластиковому відрі гарячу воду та мийний засіб і замочити щітку.
Також перед тим, як повертати щітку в тримач, завжди давайте їй повністю висохнути на повітрі.
На що ще звернути увагу під час прибирання ванної?
Раніше ми розповідали, як приготувати потужний засіб, що назавжди знищить цвіль у ванній – він повністю безпечний та дуже дешевий.
Також слід ретельно почистити унітаз – народними засобами можна відмити його від вапняного нальоту.
Часті питання
