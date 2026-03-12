Мгновенно съедает клещей: китайская курица очищает грядки от всех вредителей

Слизни на огороде уничтожают растения, а клещи заставляют человека постоянно быть обеспокоенным. Чтобы вывести этих вредителей с участка раз и навсегда, стоит лишь впустить в сад особых кур, которые питаются клещами.

Большинство дачников выбирают биологические растворы вместо химических опрыскиваний, чтобы не навредить урожаю, а теперь и берутся разводить шелковых кур, пишет WP Kobieta.

Чем отличаются шелковистые куры?

Эти китайские шелковые куры отличаются уникальным оперением, которое на ощупь напоминает шелк. Челка на голове курицы, лапы с перьями и темный клюв создают невероятный экзотический вид. Что интересно, шелковистые куры имеют очень мягкий темперамент и намного тише традиционных кур.

Как куры борются с клещами?

Куры считаются лучшими природными истребителями клещей. Китайская курица тщательно прерывает короткую траву, поэтому сразу съедает паукообразного, если он есть на участке. Они даже способны съесть улиток в панцирях и молодых слизней.

А еще шелковистые куры любят копать почву, однако не так сильно, как привычные для нас куры, поэтому не нанесут вреда газону. Если впустить кур на огород, то они выкопают личинок жуков, проволочника и других вредителей, которые уничтожают корни растений.

Шелковые куры едят даже яйца и личинки муравьев, а также ловят мух, которые сидят на растениях или земле. Специалисты отмечают, что они даже способны уничтожить моль самшитовой огневки, которая уничтожает кусты самшита за несколько дней.



Шелковистые куры уничтожают всех вредителей / Фото Pinterest

К слову, яичная скорлупа используется как натуральная подкормка для растений, поскольку она содержит кальций, необходимый для крепкой корневой системы, пишет Express. Садоводы рекомендуют измельчать скорлупу перед использованием и хранить в сухой стеклянной банке до момента высаживания.

