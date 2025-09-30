Эти 5 мест в ванной все забывают убирать – они самые грязные
- В ванной комнате часто забывают чистить душевые лейки, шторки для душа, линии затирки, место за туалетом и бачок унитаза.
- Эти места могут накапливать грязь, плесень и бактерии, поэтому их нужно регулярно очищать, чтобы избежать проблем.
Ванная комната –это место, где может накапливаться значительно больше грязи, чем кажется на первый взгляд –а все из-за того, что некоторые части комнаты во время уборки просто обходят стороной.
Вероятно, ни для кого не секрет, что ванные комнаты – это просто очаг размножения микробов, и все из-за постоянной влажности, тепло и часто недостаток уборки, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Spruce.
Что в ванной нужно убирать чаще?
В ванной комнате есть несколько неочевидных мест, куда щетка попадает значительно реже, чем должна была бы. И это приводит не только к грязи, но и к ряду других неочевидных проблем.
Душевые лейки
Скорее всего, вы вовремя чистите ванну и душевую кабину, но именно душевые лейки часто остаются без внимания. Это в конце концов приводит к тому, что они покрываются известковым налетом, и от этого страдает давление воды.
Шторки для душа
Большинство тканевых шторок для душа, оказывается, можно стирать в стиральной машине – и делать это нужно каждый месяц, чтобы на пластике или ткани не появлялась плесень и различные грибки.
Линии затирки
Очень часто именно затирка первой страдает от плесени в ванной. Но этого можно избежать, если чистить ее регулярно с помощью абразивных средств, или отбеливателя. Кроме того, во время каждой чистки ванны затирку нужно протирать.
Место за туалетом
Очистка внутренней части унитаза – это неотъемлемая часть уборки, которую люди обычно не пропускают. А вот в пространстве за туалетом часто скапливается значительно больше грязи, чем вы представляете.
Бачок унитаза
Да, сам бачок унитаза также нужно мыть – и внутри также. Очень часто он является не только местом для накопления грязи и пыли, но и местом сбора брызг, бактерий и тому подобное.
Унитазы, которыми пользуются каждый день, нужно также чистить чаще, чем думает большинство людей – протирать внешнюю часть ежедневно и чистить со средствами каждую неделю, пишет Martha Stewart.
Что еще об уборке ванной нужно знать?
- Ранее мы уже рассказывали, как отмыть известковый налет с унитаза – это можно сделать народными способами и очень дешево.
- Кроме того, с помощью домашнего средства можно навсегда избавиться от плесени на плитке и в ванной комнате. Приготовить его очень просто.
Частые вопросы
Почему ванные комнаты являются очагами размножения микробов?
Ванные комнаты являются очагами размножения микробов из-за постоянной влажности, тепла и часто нехватки уборки - это создает идеальные условия для размножения бактерий.
Какие места в ванной комнате нуждаются в более частой уборке?
В ванной комнате следует чаще убирать душевые лейки, шторки для душа, линии затирки, место за туалетом и бачок унитаза. Эти места часто остаются без внимания, что приводит к накоплению грязи и микробов.
Какие средства рекомендуется использовать для очистки затирки в ванной?
Для очистки затирки в ванной рекомендуется использовать абразивные средства или отбеливатель, чтобы предотвратить появление плесени. Регулярная очистка поможет сохранить затирку чистой.
