Ванная комната –это место, где может накапливаться значительно больше грязи, чем кажется на первый взгляд –а все из-за того, что некоторые части комнаты во время уборки просто обходят стороной.

Вероятно, ни для кого не секрет, что ванные комнаты – это просто очаг размножения микробов, и все из-за постоянной влажности, тепло и часто недостаток уборки, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Spruce.

Что в ванной нужно убирать чаще?

В ванной комнате есть несколько неочевидных мест, куда щетка попадает значительно реже, чем должна была бы. И это приводит не только к грязи, но и к ряду других неочевидных проблем.

Душевые лейки

Скорее всего, вы вовремя чистите ванну и душевую кабину, но именно душевые лейки часто остаются без внимания. Это в конце концов приводит к тому, что они покрываются известковым налетом, и от этого страдает давление воды.

Шторки для душа

Большинство тканевых шторок для душа, оказывается, можно стирать в стиральной машине – и делать это нужно каждый месяц, чтобы на пластике или ткани не появлялась плесень и различные грибки.

Линии затирки

Очень часто именно затирка первой страдает от плесени в ванной. Но этого можно избежать, если чистить ее регулярно с помощью абразивных средств, или отбеливателя. Кроме того, во время каждой чистки ванны затирку нужно протирать.

Место за туалетом

Очистка внутренней части унитаза – это неотъемлемая часть уборки, которую люди обычно не пропускают. А вот в пространстве за туалетом часто скапливается значительно больше грязи, чем вы представляете.

Бачок унитаза

Да, сам бачок унитаза также нужно мыть – и внутри также. Очень часто он является не только местом для накопления грязи и пыли, но и местом сбора брызг, бактерий и тому подобное.

Унитазы, которыми пользуются каждый день, нужно также чистить чаще, чем думает большинство людей – протирать внешнюю часть ежедневно и чистить со средствами каждую неделю, пишет Martha Stewart.

Что еще об уборке ванной нужно знать?