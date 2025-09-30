Ванна кімната – це місце, де може накопичуватися значно більше бруду, ніж видається на перший погляд – а все через те, що деякі частини кімнати під час прибирання просто оминають.

Певно, ні для кого не секрет, що ванні кімнати – це просто осередок розмноження мікробів, і все через постійну вологість, тепло та часто брак прибирання, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Spruce.

Що у ванній потрібно прибирати частіше?

У ванній кімнаті є кілька неочевидних місць, куди щітка потрапляє значно рідше, ніж мала б. І це призводить не тільки до бруду, але й до низки інших неочевидних проблем.

Душові лійки

Скоріш за все, ви вчасно чистите ванну та душову кабіну, але саме душові лійки часто залишаються поза увагою. Це зрештою призводить до того, що вони вкриваються вапняним нальотом, і від цього страждає тиск води.

Шторки для душу

Більшість тканинних шторок для душу, виявляється, можна прати у пральній машині – і робити це потрібно кожного місяця, аби на пластику чи тканині не з'являлася цвіль та різні грибки.

Лінії затирки

Дуже часто саме затирка першою страждає від плісняви у ванній. Та цього можна уникнути, якщо чистити її регулярно за допомогою абразивних засобів, або ж відбілювача. Окрім того, під час кожного чищення ванни затирку потрібно протирати.

Місце за туалетом

Очищення внутрішньої частини унітаза – це невід'ємна частина прибирання, яку люди зазвичай не пропускають. А ось у просторі за туалетом часто накопичується значно більше бруду, ніж ви уявляєте.

Бачок унітаза

Так, сам бачок унітаза також потрібно мити – і всередині також. Дуже часто він є не тільки місцем для накопичення бруду та пилу, але й місцем збору бризок, бактерій тощо.

Унітази, якими користуються кожного дня, потрібно також чистити частіше, ніж думає більшість людей – протирати зовнішню частину щодня та чистити з засобами кожного тижня, пише Martha Stewart.

Що ще про прибирання ванної потрібно знати?