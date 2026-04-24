Зачем разбрасывать кукурузу по участку весной: узнайте пользу лайфхака

Если после приготовления блюд в холодильнике осталась кукуруза в банке, то не стоит выбрасывать ее в мусор. Специалисты советуют рассыпать ее в саду с пользой.

Это нужно сделать для того, чтобы привлечь птиц в ваш сад, отмечают эксперты из Really Wild Bird Food.

Почему птиц полезно кормить кукурузой?

Кормление птиц – это полезная привычка, поскольку в весеннюю пору им нужно много еды для детенышей, а семян и насекомых еще не так много, как летом. Сырые овощи плохо перевариваются птицами, а вот кукуруза или горошек им идеально подходят.

Для птиц остатки сырой пищи даже вредны, потому что слишком сырые для них, поэтому они могут легко подавиться такой пищей, как морковь.

Сладкая кукуруза – удачный выбор для птиц. Она мягкая, содержит углеводы, белки и витамины, которые могут дать пернатым много энергии. Также в ней содержится вода, которая поможет поддержать увлажнение птиц.

Остатки кукурузы достаточно рассыпать по саду или насыпать в кормушку. Больше всего любят кукурузу малиновки, дрозды, воробьи и скворцы.



Птицы охотно полакомятся кукурузой

Дополнительно пернатые еще могут есть горох или картофельное пюре, но оно ни в коем случае не должно быть приправлено солью, поскольку они не могут ее переваривать, поэтому даже небольшое ее количество может быть смертельным.

Однако подкормка птиц остатками пищи – это вполне полезный способ помочь местной природе без всяких трудностей.

Также огородники советуют не выбрасывать остатки тертого сыра, который также подойдет птицам, пишет Express. Кроме сыра, который обеспечит их питательными веществами, также подходят перезрелые фрукты, вареный рис, несоленые кусочки сала и сухая овсяная каша, но запрещено кормить их хлебом, кокосовой стружкой или молоком.

В кормушку птицам можно насыпать семена тыквы, подсолнечника, дыни, зерна ячменя, овса, пшеницы, а также обеспечивать их чистой водой, меняя ее время от времени для предотвращения инфекций.

