Розы начнут лучше расти и не заболеют: сделайте простую вещь в феврале
- В конце февраля рекомендуется подкормить розы органикой, использовать перепревший навоз или компост в количестве 300 граммов под куст.
- Важно провести глобальную обрезку роз в феврале, чтобы улучшить их рост и развитие весной.
Конец февраля – лучший месяц, чтобы уделить розам немного внимания. Лишь немного отведенного времени приведут к тому, что цветы начнут лучше расти, поэтому садоводы отмечают на одной действенной подкормке.
После месяцев покоя розы начинают просыпаться, пишет Expess. Садоводам в эту пору уже стоит браться за работу, поскольку неправильный уход приведет к тому, что они начнут плохо цвести.
Читайте также В феврале разбросайте кусочки газеты на клумбах: хитрый трюк для роз
Что делать с розами в конце февраля?
Правильная обрезка, полив и борьба с вредителями улучшат рост и развитие роз. Ключевым в конце февраля для садоводов считается подкормка цветов. Розы достаточно прихотливы, поэтому после зимы им нужно уделить лишь 10 – 30 секунд времени.
Садовод Уильям Митчелл отметил, что именно февраль – это идеальное время для подготовки кустов к весеннему росту.
Розе нужно непрерывное снабжение питательных веществ в течение всего вегетационного периода, чтобы она лучше развивалась,
– добавил садовод.
По его словам, здоровые розы не только лучше цветут, но и более устойчивы к болезням и насекомым. Для лучшей организации можно завести садоводческий календарь, в котором следует записывать когда и как удобрять цветы.
Розам необходима подкормка в феврале / Фото Pexels
Садовник рассказал, что розы просыпаются от зимней спячки в конце марта или в начале апреля. Удобрять кусты после первых прорастаний почек – нельзя, поэтому подкормку стоит провести быстрее.
Подкормка в феврале считается самым безопасным, поскольку правильно подействует и защитит розы еще до появления первых побегов. Второй раз подкормить розы рекомендуется в конце июня или в начале июля. Оно касается только тех кустов, которые имеют способность зацвести повторно. Подпитывать розы стоит у основания, избегая листьев, во избежание ожогов.
В феврале достаточно подкормить розы органикой. Лучше всего подходит перепревший навоз или компост – 300 граммов под куст будет вполне достаточно. Кроме того, стоит провести обрезку роз в конце зимы, пишет Homes&Gardens. Укорачивать побеги или убирать лишние ветви можно и в течение года, однако глобальную обрезку лучше оставить именно на февраль.
Что еще стоит прочитать?
Яичная скорлупа является естественной подкормкой для растений, богатым кальцием, что помогает формировать крепкую корневую систему.
Обрезка роз способствует циркуляции воздуха и формированию новых побегов, что обеспечит более интенсивное цветение в сезон.
Частые вопросы
Почему важно ухаживать за розами в конце февраля?
Правильный уход за розами в конце февраля улучшает их рост и развитие. Обрезка, полив и борьба с вредителями помогут цветам лучше цвести, а подкормка обеспечивает их непрерывным снабжением питательными веществами в течение всего вегетационного периода.
Какие рекомендации по подкормке роз в феврале?
Подкормка роз в феврале считается самой эффективной, поскольку она защищает растения до появления первых побегов. Рекомендуется использовать перепревший навоз или компост в количестве 300 граммов под куст. Подкармливать следует у основания, избегая листьев.
Когда розы просыпаются от зимней спячки?
Розы просыпаются от зимней спячки в конце марта или в начале апреля. Поэтому важно завершить подкормку до этого периода, чтобы обеспечить растениям наилучшие условия для весеннего роста.