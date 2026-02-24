Розы весной начнут лучше цвести: садоводы дали полезный совет

Садоводы советуют дачникам уже начинать обращать внимание на розы в конце зимы. Правильная обрезка в эту пору улучшит силу роста и увеличит количество цветов в новом сезоне.

Обрезка кустов роз – это ключевая процедура, которая занимает совсем мало времени, однако имеет чувственное влияние на будущее цветение, пишет Express.

Читайте также Поставьте на орхидею кусочки фрукта: растение покроется каскадом цветов

Зачем обрезать розы в конце зимы?

В последние дни февраля наблюдается рост температуры и увеличение светового дня. В это время розы начинают переходить к активному росту. Обрезка необходима для того, чтобы цветы легче восстановились после зимнего периода и имели силы для формирования бутонов.

Эксперт по садоводству Мэдисон Моултон говорит, что такой этап является критическим. Если его пропустить, то пышного цветения роз весной и летом нечего и ждать. Обрезка позволит растениям избавиться от лишней нагрузки и поможет направить энергию на новые побеги, которые имеют все шансы стать сильными.



Обрезка поможет розам зацвести с новой силой / Фото Pexels

Однако стоит таки дождаться угрозы ночных заморозков, чтобы не повредить молодые почки. Когда же плюсовая температура стабилизируется, то можно начинать удалять сухие и поврежденные ветви.

Далее нужно проредить центр куста, убрать те ветви, что растут внутрь и перекрещиваются. Их обрезка улучшает не только циркуляцию воздуха, но и формирует опрятный вид.

После основной обрезки, дальше можно браться за здоровые побеги – их стоит обрезать примерно на треть. Срезы над почкой нужно проводить острым продезинфицированным инструментом. Эта техники будет стимулировать образование новых стеблей.

По словам садоводов, не стоит бояться обрезаний, если они выполнены вовремя. Это только усилит растение и обеспечит интенсивное цветение в сезон.

Какой цветок можно вырастить из семян?

Голубой дельфиниум признан главным растением 2026 года благодаря своему редкому цвету и высоте до 2,4 метра, пишет Gardening Know How. Для выращивания семян нужно замочить, сеять во влажный компост в темноте, и держать при 10 – 15 градусах для прорастания за 2 – 3 недели.

Что еще стоит прочитать о растениях?