5 розовых комнатных растений, которые мгновенно украсят дом

Оживить интерьер в доме очень просто – достаточно лишь добавить комнатное растение. А если это еще и цветущее растение розового цвета, то пространство станет намного красивее.

Розовый цвет в декоре ассоциируется с нежностью, спокойствием и хорошим настроением, пишет Ideal Home. Зимой особое внимание уделяется растениям с выразительным цветением, которые украшают дом и помогают добавить пространству уже весеннего настроения. Специалисты собрали 5 розовых комнатных растений, которые способны стать настоящим акцентом в любом интерьере.

Читайте также Какие два вазона проще всего выращивать дома: справится даже любитель

Какие розовые цветы приобрести в дом?

Антуриум (цветок фламинго)

Это растение завоевало любовь цветоводов. Глянцевые соцветия в форме сердца выглядят очень красиво. Вазон подходит для углов или полок, которым не хватает жизни. Цвести антуриум может в течение всего года и не требует сложного ухода.

Розовое перо

Экзотическое растение родом из Южной Америки привлекает внимание своим ярко-розовым соцветием, которое напоминает перо. Длинные блестящие листья и нежные розовые цветы делают его настоящей звездой интерьера. Розовое перо растения цветет только один раз в жизни, а декоративность сохраняется несколько месяцев.

Вазон любит яркий рассеянный свет, тепло и повышенную влажность, поэтому хорошо чувствует себя в ванной комнате или на кухне.

Розовые орхидеи

Орхидея – это классика, которая никогда не выходит из моды. Розовый сорт выглядит особенно изящно – от нежных пастельных оттенков до насыщенных цветов. Размещать растение стоит в спальне, коридорах или зонах отдыха. Орхидеи могут радовать цветением из года в год.



Розовые орхидеи выглядят очень красиво / Фото Камелия Маркет

Комнатные азалии

Растения хорошо чувствуют себя в прохладных помещениях и способны цвести зимой и в начале весны, когда большинству растений не хватает света. Азалии не любят прямого солнца, но нуждаются в регулярном поливе и повышенной влажности. Лучше всего их держать в комнатах с северными и восточными окнами.

Комнатные розы

Миниатюрные розовые розы способны создать дома ощущение уютного сада. Растениям надо обеспечить много света, стабильную влажность и защиту от сквозняков.

Когда надо пересаживать орхидею?

Орхидеи следует пересаживать после покупки, ежегодно или каждые два года, когда закончится цикл цветения, а также если корни растут из дренажных отверстий или субстрат распадается, пишет Better Homes&Gardens. Для пересадки орхидеи нужно стерилизовать инструменты, подготовить растение, наполнить новый горшок специальной смесью, смешать корни и почву, а затем тщательно полить.

Какие еще советы стоит знать?