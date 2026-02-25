Комнатные растения, которые должны быть в каждой ванной комнате: выведут влагу и плесень

После горячего душа в ванной комнате часто скапливается пар, а вместе с ним – лишняя влага. Если она долго задерживается в воздухе, то это приводит к появлению конденсата и создает благоприятные условия для плесени. Решить проблему помогут правильно подобранные комнатные растения.

Эксперт по садоводству Майкл Гриффитс рассказал о нескольких растениях, которые хорошо растут во влажной среде и помогают регулировать микроклимат, пишет Express.

Читайте также Поставьте на орхидею кусочки фрукта: растение покроется каскадом цветов

Какие растения выбрать для ванной комнаты?

Ванные комнаты бывают разными – с естественным светом или без него, с высокой или умеренной влажностью, поэтому выбор зелени должен быть индивидуальным. Различные вазоны в ванную или других комнат – можно убрать на одном из крупнейших украинских маркетплейсов.

Якщо важливо перевірити рослину перед оплатою, на Prom можна скористатися Пром-оплатою – кошти перераховуються продавцю лише після того, як покупець огляне та забере посилку.

Для ванной с плохим освещением и невысокой влажностью

В таких условиях хорошо будет чувствовать себя вазон тещин язык. Это растение способно фильтровать воздух и потенциально уменьшать количество токсичных загрязнителей. Оно хорошо переносит слабое освещение и требует лишь периодического полива.

Для ванной с плохим освещением и высокой влажностью

Если в ванной много пара и мало света, то стоит обратить внимание на лилию мира или потос. Лилия мира хорошо растет в высокой влажности. Кроме того, она способна поглощать избыточную влагу из воздуха. Потос прекрасно очищает воздух в ванной. Эту быстрорастущую лиану можно поставить на полку.

Для ванной с ярким светом и низкой влажностью

В солнечных ванных комнатах с меньшим количеством пара хорошо будет чувствовать себя алоэ вера. Этот суккулент любит свет и не нуждается в постоянном поливе. Низкая влажность даже способствует его лучшему росту.

Для ванной с ярким светом и высокой влажностью

Если в ванной комнате много света и пара, то стоит обратить внимание на бостонский папоротник или фикус. Папоротник хорошо себя чувствует во влажной среде, а бостонский папоротник хорошо поглощает влагу из воздуха. Растение можно разместить ближе к душу, чтобы оно получало достаточное увлажнение.

Растения, которые подходят для ванной комнаты

Как вывести плесень из ванной?

Для устранения плесени нужно протереть пораженные места спиртом, водкой или 9% уксусом, уделив внимание уголкам, рассказала блогер София Сизова. После удаления плесени нанесите пену для бритья на окна для образования пленки, что предотвращает конденсат, и обеспечьте надлежащую вентиляцию помещения.

Какие еще есть полезные советы?