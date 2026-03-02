О цветении можно забыть: 8 растений, которые нельзя обрезать весной

Садоводы весной берутся за секатор и начинают первый этап ухода за растениями – обрезку. Однако определенная часть декоративных кустарников и многолетников формирует цветочные почки в предыдущем сезоне, поэтому обрезка для таких растений противопоказана.

Укорачивание побегов может привести к тому, что растения совсем перестанут цвести, пишет Martha Stewart. Поэтому перед обрезкой лучше узнать, какие растения трогать не стоит.

Какие растения не обрезать весной?

Рододендроны

Эти кусты закладывают почки еще осенью, поэтому обрезка весной может полностью лишить их цветов. Обрезку можно проводить только после завершения цветения.

Форзиция

Кустарник радует ярко-желтыми цветами всех садоводов, однако обрезку можно проводить только после отцветания.

Гортензия

Кусты гортензий способны разрастаться и радовать цветением. Но для того, чтобы они имели возможность цвести, кусты весной обрезать нельзя.

Магнолия

Почки магнолии формируются в конце лета или осенью. Весеннее вмешательство может ослабить растение и уменьшить количество цветов.



Магнолию нельзя обрезать весной / Фото Pexels

Молочай

Это растение медленно растет, а старые стебли становятся убежищем для опылителей. Обрезать молочай можно только тогда, когда растение начнет активно расти.

Сирень

Обрезка сирени весной может привести к потере цветения. Лучшее время браться за секатор – после отцветания.

Калина

Ранняя обрезка может уменьшить количество цветов, поэтому обрезку стоит проводить после цветения.

Цветущая айва

Весной цветущая айва имеет уже сформированные почки, а весенняя обрезка может повредить растение. Формировать куст целесообразнее после отцветания.

Весной можно обрезать розы, чтобы стимулировать появление новых побегов и обеспечить цветам обильное цветение, пишет Express. Для весенней обрезки лучше всего подходят гибридные розы. Они цветут на побегах текущего года, поэтому обрезка им не страшна. Сначала надо удалить все слабые или поврежденные побеги, а потом обрезать стебли, чтобы образовать открытую чашу из коротких ветвей.

