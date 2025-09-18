В мире садоводства тоже есть тренды, которые меняются каждый год, пишет 24 Канал со ссылкой на Radio Club. Французский ландшафтный дизайнер София Пуже рассказала о 5 растениях, которые будут актуальны в 2026 году.

Читайте также Когда нужно обрезать ирисы: важно не упустить идеальный момент

Какие растения будут в моде в 2026 году?

Цефалария гигантская

Эти цветы имеют нежный лимонный цвет, поэтому подойдут всем, кто хочет обновить клумбу свежими оттенками. Сажать растение можно на солнце или полутени.



Трендовые растения 2026 года / Фото Pinterest

Вербаскум финицеум

Чтобы предоставить выразительных акцентов на клумбе, стоит обратить внимание на вертикальные цветы цвета фуксии. Цветы не являются прихотливыми – хорошо растут на солнце и просто размножаются. После цветения растение оставляет семенные головки.



Трендовые растения 2026 года / Фото Pinterest

Кизил цветущий

Цветы любят расти в тени или полутени. Цветы имеют кремовый оттенок и красивый вид. Флорист рекомендует лучшие сорта Teutonia или Venus.



Трендовые растения 2026 года / Фото Pinterest

Лилия "Ночной всадник"

Сажать лилии рекомендуется на солнце или полутени. Цветок является достаточно темным, поэтому станет украшением сада.



Трендовые растения 2026 года / Фото Pinterest

Артишок "Прованская фиалка"

Это красивое растение выглядит как декоративное, впрочем плоды артишока можно использовать на кухне. Если раньше артишок считался экзотикой, то теперь он все чаще начинает появляться на клумбах.



Трендовые растения 2026 года / Фото Pinterest

Какие растения можно сажать осенью?

Сажать осенью можно не все цветы, поэтому нужно выбирать только морозостойкие. На ютуб-канале "Полтавский хуторок" отметили, что под зиму можно высаживать многолетники – клематис, примулы, астры, лилейники, ирис, ландыш или пионы.

Эти цветы еще до морозов успеют укорениться, хорошо переживут холод, а весной расцветут на 2 – 3 недели раньше цветов, которые будут посажены в марте.

Как улучшить цветение орхидеи?