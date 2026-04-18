Эти 5 растений всегда нужно сажать рядом с яблонями: надежно отгоняют вредителей

Яблони – это относительно простые в уходе фруктовые деревья, которые ежегодно неизменно радуют вкусным урожаем. Но если вы хотите ухаживать за ними даже меньше, чем сейчас, достаточно высадить несколько правильных растений рядом.

Если вы выращиваете яблони во дворе, подумать стоит не только об освещении и дренаже почвы, но и о том, какие растения-компаньоны посадить рядом, пишет Martha Stewart. Ведь для хорошего роста дерева это имеет немалое значение.

Интересно Уничтожит сорняки и отпугнет муравьев: 5 способов использования уксуса в саду

Что посадить возле яблонь в саду?

Клевер

И белый, и малиновый клевер прекрасно растет под яблонями – и не только добавляет приятных красок в сад, но и приносит вполне практическую пользу. Клевер очень хорошо поглощает азот из воздуха и передает его в почву, а это повышает плодородие яблонь и почти полностью устраняет потребность в синтетических удобрениях.

Также клевер идеально подходит для того, чтобы подавлять сорняки и удерживать влагу вокруг почвы.

Петрушка

Эта вкусная зелень также может творить настоящие чудеса в саду. Цветы петрушки, которые обычно появляются уже на второй год роста растения, привлекают в сад различных насекомых, что будут бороться с распространенными вредителями, что оккупируют яблоню.

В частности, помогут они разобраться и с яблоневой молью – одним из самых распространенных вредителей на дереве.

Тысячелистник

Тысячелистник – это полезный полевой цветок, привлекающий не только опылителей, но и насекомых-хищников, например божьих коровок. Именно они защищают яблони от плодожорок. Также глубокие корни тысячелистника разрыхляет почву и выносит на поверхность различные питательные вещества.



Тысячелистник можно сажать под яблоню / Фото Pexels

Фенхель

Если в вашем саду основной проблемой является тля, стоит попробовать посадить неподалеку от источника ее скопления фенхель. Эта ароматная трава действует как ловушка и отпугивает вредителей от яблонь, пишет Gardening Know How.

Бархатцы

Бархатцы – это идеальные цветы для сада, привлекающие полезных насекомых и отпугивающие вредных. Также это отличный выбор, если вы хотите, чтобы цветение не прекращалось в течение целого сезона.

Что еще стоит знать дачникам?