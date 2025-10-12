Зимние холода могут стать губительными для многих растений. Если правильно не подготовить их к заморозкам, в следующем году ваш сад может существенно поредеть.

Легко подумать, что можно запирать садовые инструменты в кладовке, как только подступают холода, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Впрочем, прохладная погода означает, что сад уже пора готовить к зиме.

Что нужно сделать в октябре в саду?

Следите за прогнозом погоды

В октябре следить за погодой чрезвычайно важно, ведь это простой и эффективный способ подготовить сад к будущему. Корректировать уход за растениями нужно в соответствии с температурой, и если вы не готовы к увеличению количества осадков или заморозков, у вас не будет возможности защитить свои растения.

Защитите растения от мороза

Только одной морозной ночи может быть достаточно, чтобы свести на нет недели изнурительного труда в саду. Для того, чтобы уберечь растения, можно использовать мульчирование, или даже старые простыни, которыми укрывают основу растений.

Освежите почву

Осень – это прекрасное время для того, чтобы уделить почве внимание, на которое она заслуживает. Обзор состояния почвы критически важен именно сейчас, когда растения переходят к периоду покоя.

В октябре можно внести компост, навоз или другие удобрения, которые помогут восстановить питательные вещества, потерянные за лето.

Поливайте с умом

Даже несмотря на то, что прохлада означает, что растениям нужно уже меньше воды, прекращать полив полностью нельзя. Для лучших результатов растения советуют поливать утром, чтобы деревья и кусты поглотили влагу до того, как температура ночью станет очень низкой.

Обрезка растений

Если растения заползают на дорожку, или если на них появились больные ветви, обрезка просто необходима, пишет Country Living.

Что еще нужно знать об уходе за садом?